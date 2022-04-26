Из Барнаула запустили прямые авиарейсы в Сочи
Барнаульский аэропорт сообщил об открытии продаж билетов на рейсы в Сочи и обратно
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 мая запускает самолёты по прямому маршруту Сочи — Барнаул — Сочи. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта Барнаула им. Г.С. Титова.
Компания планирует осуществлять рейсы по понедельникам, четвергам и субботам на Airbus A320.
Минимальная цена билета — 10 763 рубля.
Расписание рейсов предполагает вылет из Сочи в 18:30, прилёт в Барнаул в 03:20. Из Барнаула вылет будет происходить в 04:30, прилёт в Сочи в 05:50.
Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о возвращении рейсов из Барнаула в Москву. До 24 мая полёты будут выполняться пять раз в неделю, а с 27 мая станут ежедневными.