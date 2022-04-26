Из Барнаула запустили прямые авиарейсы в Сочи

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 мая запускает самолёты по прямому маршруту Сочи — Барнаул — Сочи. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта Барнаула им. Г.С. Титова.

Компания планирует осуществлять рейсы по понедельникам, четвергам и субботам на Airbus A320.

Минимальная цена билета — 10 763 рубля.

Расписание рейсов предполагает вылет из Сочи в 18:30, прилёт в Барнаул в 03:20. Из Барнаула вылет будет происходить в 04:30, прилёт в Сочи в 05:50.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о возвращении рейсов из Барнаула в Москву. До 24 мая полёты будут выполняться пять раз в неделю, а с 27 мая станут ежедневными.

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Туризм «Уральские авиалинии» возвращают рейсы из Барнаула в Москву