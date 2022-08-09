«Пизанская башня» в Барнауле. Падает один из столпов на мосту через Барнаулку

«Падающий столп» в Барнауле / Фото: Олег Безменов для amic.ru

Читатель amic.ru Олег Безменов прислал в редакцию снимки одного из гранитных столпов, украшающих мост через Барнаулку в районе Старого базара. По словам Олега, эта конструкция оторвалась от ограждения (видны следы разорванного раствора на столпе и на ограждении) и накренился на несколько градусов в сторону ТЦ «Пассаж».

Как рассказал очевидец, он специально обошёл весь мост, чтобы убедиться, что с другими тремя столпами всё в порядке.

«Теперь в Барнауле есть своя Пизанская башня. Надо успевать с нею поселфиться, пока не починили», — шутит очевидец.

Редакция приблизительно проверила угол наклона по фотографиям, присланным читателем, он составил порядка 4 градусов (измерения не точны, так как реальный угол нужно определять на месте специальным оборудованием). Согласно «Википедии», текущий угол наклона знаменитой Пизанской башни — 3 градуса 54 минуты.

Напомним, что мост на проспекте Ленина реконструировали почти шесть лет назад в конце 2016 года в ходе строительства т.н. Барнаульского туркластера. На него ушло 1356 кубометров монолитного бетона, 119 т арматуры и 4,1 т металлопроката. На отделку бордюров и фасадов пошло 68 кубометров гранита из Колывани и Новосибирской области. Масса литых чугунных перил — 6 т.