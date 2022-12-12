В Барнауле в 23-м году реализуют больше инициативных проектов, чем в этом. Что будет сделано?

26 инициативных проектов реализуют в Барнауле в 2023 году. Как сообщили в пресс-центре администрации города, такое решение приняла комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проектов. Участие в заседании комиссии приняли заместитель главы администрации города Оксана Финк, эксперты из числа депутатов Барнаульской городской Думы, представители Общественной палаты города, руководители комитетов финансово-экономического блока. Рассказываем, как отбирали проекты и что будет сделано в следующем году.

Как выбирали проекты?

Как сообщили в администрации города, всего в комиссию поступило 56 заявлений на реализацию инициативных проектов. Однако на первом этапе определения территорий, согласовали 44 заявления. И в конкурсном отборе второго этапа участвовали как раз все 44 инициативных проекта на общую сумму свыше 100 млн 500 тысяч рублей.

Каждый проект прошел общественное обсуждение на сайте города. И на каждый отраслевые комитеты и администрации районов Барнаула готовили экспертные заключения о технической возможности реализации проектов, правильности предварительных расчетов, актуальности решения проблемы описанным в инициативном проекте способом.

В итоге к реализации в 2023 году поддержано 26 проектов.

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Что будет сделано в 2023 году в районах города?

В Индустриальном районе в 2023 году будет реализовано 10 инициатив жителей. В Центральном — 7, в Железнодорожном районе — 4 инициативных проекта, в Ленинском — 3 и в Октябрьском — 2.

Барнаульцы предлагают обустроить освещение на городских улицах, дорожный ремонт, благоустройство городских территорий, а также строительство спортивных, игровых, детских площадок.

Сколько денег потратят на реализацию инициативных проектов?

Всего на финансирование инициативных проектов в 2023 году предусмотрено 50 млн рублей. Такое решение приняли депутаты Барнаульской городской Думы.

В администрации города сообщили, что финансирование инициативных проектов будет складываться из средств городского бюджета (не более 95%), а также добровольных платежей имущественных взносов граждан (не менее 5%).

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Сколько проектов было реализовано в 2022 году?

В Барнауле в 2022 году было реализовано 22 проекта на общую сумму около 40 млн рублей.

Оксана Финк подчеркнула, что к реализации в следующем году заявлено большее количество инициатив, и объем финансирования также увеличен. Это подтверждает своевременность внедрения инициативного бюджетирования на уровне города, заинтересованность барнаульцев в повышении комфорта и благоустройстве среды проживания.