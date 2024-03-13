Барнаулец ночью залез в бар через окно и украл выручку за две недели

Мужчину задержали оперативно, но деньги он успел потратить

13 марта 2024, 10:18, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае задержали жителя, который похитил из кассы бара деньги и потратил на собственные нужды, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась сотрудница заведения, которая обнаружила пропажу из кассы бара 215 тыс. рублей – выручку за две недели. Также в баре было разбито окно.

"Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого местного жителя 1987 года рождения. Мужчина дал признательные показания", – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что барнаулец посещал это заведение и видел деньги. Примерно в пять часов утра он подошел к зданию, разбил окно, проник в помещение, достал из кассы деньги и скрылся.

"Похищенная сумма не изъята. По словам подозреваемого, деньги он успел потратить на собственные нужды", – уточнили в МВД.

Мужчину отправили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в помещение".