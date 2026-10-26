В России предложили сделать игру в шахматы обязательной частью уроков математики
Несколько часов на игру помогут заинтересовать школьников, считают в Общественной палате РФ
26 октября 2026, 10:23, ИА Амител
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой включить шахматы в обязательную школьную программу — в рамках уроков математики, пишет РИА Новости.
По его мнению, несколько учебных часов, посвященных игре, позволят всем школьникам освоить основы шахмат и пробудят у них интерес к занятиям. Сейчас, как пояснили в Минпросвещения РФ, шахматы в школах преподают главным образом во внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования.
При этом учебные заведения вправе самостоятельно добавлять такие занятия в ту часть программы, которая формируется с учетом пожеланий участников образовательного процесса.
Кроме того, Владислав Гриб предложил учредить Всероссийскую школьную олимпиаду по шахматам. Ее победителям, по замыслу автора инициативы, можно начислять дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.
10:26:43 26-10-2026
Какое отношение это вообще имеет к математике? Кое-как шахматы еще можно привязать к дисциплинам, близким с программированием, но никак не к школьной математике.
10:47:48 26-10-2026
ыш (10:26:43 26-10-2026) Какое отношение это вообще имеет к математике? Кое-как шахма... возможно они на уроках будут пересчитывать число фигурок. или клеточек на доске.... для современных детей это уже огого нагрузка
10:28:42 26-10-2026
Шахматы - дурацкая игра. Неодобряю.
Или нарды, или домино.
13:40:39 26-10-2026
Гость (10:28:42 26-10-2026) Шахматы - дурацкая игра. Неодобряю. Или нарды, или домин...
Блэкджек! Вот где школьникам можно развивать счет и память
15:04:28 26-10-2026
Гость (13:40:39 26-10-2026) Блэкджек! Вот где школьникам можно развивать счет и памя...
если 2, 3, 4, 5, 6 карты, то считаем +1
если 7, 8, 9, то считаем 0
10, валет, дама, король, туз считаем как −1
Меня за это в Бийском казино еще в 90-е побили.
11:33:51 26-10-2026
А как же дзю-до и бадминтон?
11:36:57 26-10-2026
Бред. Этот Гриб лучше бы помолчал, чтобы за умного сойти.
11:53:07 26-10-2026
я за. шахматы вещь. у моего сына первые 2 года в школе даже предмет такой был - шахматы.
11:56:42 26-10-2026
Подкидно дурачек или тыща намного интереснее
12:18:50 26-10-2026
На уроках музыки почему нет игры на балалайке? А на уроках химии самогонки с огурцом?
12:28:26 26-10-2026
Только казино и рулетка вытянет нашу школу из безубыточности!
16:13:52 26-10-2026
в норм. школе ВСЕГДА есть кружок шахматный, и + столики с шахматами в холле, дели играют, все так или иначе знакомы с правилами, кто-то интересуется больше, кто-то меньше. Но вводить как дисциплину. ?! бредятина
17:21:26 26-10-2026
В Китае, Индии, Турции, Венгрии, Мексике , Армении- шахматы входят в школьные программы. У нас старейшая шахматная школа, чемпионы мира, книги. Но нам это не нужно - пусть лучше дети в телефонах сидят и скоро 2*2 только на калькуляторе умножать будут. Более трети учеников участвовали в СССР в соревнованиях Белая ладья. В том числе и поэтому у нас раньше была лучшая система образования в мире.
23:48:59 26-10-2026
Гость (17:21:26 26-10-2026) В Китае, Индии, Турции, Венгрии, Мексике , Армении ... это география!
А вот шахматная школа это уже правильный уровень, но за пределами общеобразовательной школы.
Раз уж завели разговор про соревнования, то шахматам самое место на физкультуре для освобожденных от интенсивной физической нагрузки