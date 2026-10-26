Несколько часов на игру помогут заинтересовать школьников, считают в Общественной палате РФ

26 октября 2026, 10:23, ИА Амител

Суперфинал по шахматам в Барнауле / Фото: amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой включить шахматы в обязательную школьную программу — в рамках уроков математики, пишет РИА Новости.

По его мнению, несколько учебных часов, посвященных игре, позволят всем школьникам освоить основы шахмат и пробудят у них интерес к занятиям. Сейчас, как пояснили в Минпросвещения РФ, шахматы в школах преподают главным образом во внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования.

При этом учебные заведения вправе самостоятельно добавлять такие занятия в ту часть программы, которая формируется с учетом пожеланий участников образовательного процесса.

Кроме того, Владислав Гриб предложил учредить Всероссийскую школьную олимпиаду по шахматам. Ее победителям, по замыслу автора инициативы, можно начислять дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.