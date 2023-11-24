Барнаульский водоканал рассказал, как избежать аварий и засоров в сетях водоотведения
А также уточнил, куда обращаться, если неприятности возникли
24 ноября 2023, 14:28, ИА Амител erid: LjN8KXb9W
Барнаульский водоканал напоминает горожанам, что лучшим способом профилактики засоров является промывка сетей. С начала года компания устранила более 4,6 тыс. засоров. Специалисты также проводят профилактическую промывку канализационных сетей, которые находятся на обслуживании водоканала. В 2023 году промыто почти 280 км.
Однако в городе есть коммуникации, которые не находятся на балансе "Росводоканал Барнаул" – являются собственностью жителей города, пригорода или предприятий. Этим сетям также требуется промывка, которая поможет избежать засоров и снизить риск возникновения аварий.
"Процедуру промывки нужно проводить один раз в один-шесть месяцев. Комплекс мер и частота проведения подбирается специалистами индивидуально в зависимости от различных факторов", – отмечает директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.
Автопарк барнаульского водоканала оснащен современной каналопромывочной техникой, с помощью которой проводится гидродинамическая промывка сетей водоотведения.
Дмитрий Власов добавил, что это наиболее экологичный и безопасный способ устранения засоров и восстановления проходимости системы.
"Можно проводить промывку труб диаметром от 110 до 1000 мм. При этом используется лишь вода под большим давлением без добавления химических реагентов, поэтому промывка экологически безопасна", – подчеркивает директор.
Заказать гидродинамическую промывку сетей и другие услуги можно:
- на сайте компании barnaul.rosvodokanal.ru*;
- по номеру 500-101;
- в мобильном приложении "РВК.Услуги".
*barnaul.rosvodokanal.ru ("барнаул.росводоканал.ру")
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