Лебедев назвал национальной болезнью России стремление создавать аналоги западных проектов
По мнению дизайнера, они выглядят жалко и вторично
01 августа 2025, 07:00, ИА Амител
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что самая большая национальная болезнь России — стремление создавать аналоги западных проектов. Об этом он заявил в новом выпуске обзора новостей, который опубликован во "ВКонтакте".
"Наша самая большая национальная, кстати, болезнь — когда мы пытаемся сказать, что мы пытаемся заменить, что Московский кинофестиваль — это российский "Оскар"", — заявил Лебедев.
Лебедев считает, что если российские проекты будут позиционироваться как аналоги уже существующих, то они будут выглядеть жалко и вторично. Сам дизайнер не уважает тех, кто копирует успешные идеи. По мнению блогера, разработчикам и производителям из России, нужно стремиться создавать собственные продукты, без оглядки на опыт западных стран.
08:16:39 01-08-2025
Кто это? Крашеные волосы? Это от большого ума видать?!
08:39:01 01-08-2025
Постоянный читататель. (08:16:39 01-08-2025) Кто это? Крашеные волосы? Это от большого ума видать?! ... Какие же недалекие здесь читатели ресурса. Ты вместо того, чтобы обсуждать цвет волос, попытался бы суть высказывания понять. Но, видимо, для таких как ты это непосильная задача. Лебедев сказал, что у нас есть убогая привычка называть свои проекты/продукты/товары/услуги как «на Западе». Московский кинофестиваль называют русским Оскаром, кулинарный гид по России называют русским Мишленом. А это убого, это обесценивает сам наш продукт. Постараюсь еще понятнее для тебя: Мало-Тобольскую называют барнаульским Арбатом. Что это как не клоунада? Ну какой Арбат? Ну это же просто смехотворное сравнение.
08:51:49 01-08-2025
Догнать и перегнать...
09:11:42 01-08-2025
Ииииииигорь (08:51:49 01-08-2025) Догнать и перегнать...... всё бы вам гнать 8-)))
09:20:58 01-08-2025
дело не в том, что плагиатят западные проекты.
дело в том, что на выходе папуасия получается - продукт не качественный потому что тяп-ляп и профаны.
шерлок холмс - классическая классика из СССР, но он зашел даже Бриттам.
а здесь что не проект, то уйма денег и на выходе какашка.
10:01:06 01-08-2025
Гость (09:20:58 01-08-2025) дело не в том, что плагиатят западные проекты.дело в то...
Потому что одни ставят цель импортозаместить , не включая при этом голову, а другие воруют столько, сколько могут. На выходе народ получает Ёмобили, гибкие планшеты, суперджеты и национальный мессенджер, а другие виллу в Дубае с ванной из хрусталя за миллион долларов (привет Чемезову)
09:57:25 01-08-2025
Наша медовуха, наш квас и наша водка. И весь мир может пройти в .опу.
10:07:34 01-08-2025
Прав, вот Китай создал свой продукт ТТ который стал популярен во всем мире, а мы страна с сырьевой экономикой этим все сказано.
10:39:21 01-08-2025
Гость (10:07:34 01-08-2025) Прав, вот Китай создал свой продукт ТТ который стал популяре...
только не надо про китай с продуктами)))))))) они горазды только копировать, да изображать научные прорывы, про которые через год уже никто не помнит)))))))))))) ржу с вас, знаток
10:46:52 01-08-2025
Гость (10:39:21 01-08-2025) только не надо про китай с продуктами)))))))) они горазд... Так было 10-20 лет назад. Сейчас Китай по количеству зарегистрированных патентов обгоняет все другие страны.
18:38:50 01-08-2025
Гость (10:46:52 01-08-2025) Так было 10-20 лет назад. Сейчас Китай по количеству зарегис... Петрик тоже патенты коллекционировал.
10:07:54 01-08-2025
Лебедев давно уже выступает в роли "Капитана Очевидность".
11:33:30 01-08-2025
сказал лебедев из "нашего фейсбука" бгг
06:14:24 02-08-2025
гость (11:33:30 01-08-2025) сказал лебедев из "нашего фейсбука" бгг... Лебедев давно не на вражеских ресурсах, а на вполне скрепном ВК.