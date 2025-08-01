Лебедев назвал национальной болезнью России стремление создавать аналоги западных проектов

По мнению дизайнера, они выглядят жалко и вторично

01 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Артемий Лебедев / Фото: t.me/temalebedev

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что самая большая национальная болезнь России — стремление создавать аналоги западных проектов. Об этом он заявил в новом выпуске обзора новостей, который опубликован во "ВКонтакте".

"Наша самая большая национальная, кстати, болезнь — когда мы пытаемся сказать, что мы пытаемся заменить, что Московский кинофестиваль — это российский "Оскар"", — заявил Лебедев.

Лебедев считает, что если российские проекты будут позиционироваться как аналоги уже существующих, то они будут выглядеть жалко и вторично. Сам дизайнер не уважает тех, кто копирует успешные идеи. По мнению блогера, разработчикам и производителям из России, нужно стремиться создавать собственные продукты, без оглядки на опыт западных стран.