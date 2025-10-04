Целый притон с проститутками обнаружили в крымском строймагазине

Работали там как минимум пять женщин из разных регионов, плюс молодая администратор из Челябинской области

В Крыму, в помещении, где раньше располагался магазин строительных материалов, была обнаружена подпольная точка оказания интимных услуг. Информацию предоставили в региональном управлении МВД России.

Происшествие случилось в Евпатории, в заброшенном двухэтажном здании, где когда-то торговали стройматериалами. Полицейские пресекли деятельность нелегального борделя, в котором находились пять девушек из различных областей России, занимавшихся оказанием интимных услуг, а также администратор – 18-летняя девушка из Челябинской области, ранее не имевшая проблем с законом.

Предполагается, что в обязанности администратора входило поддержание порядка в нелегальном заведении, обеспечение его работы, включая стирку и закупку алкоголя, а также прием входящих звонков от потенциальных клиентов. В ходе проведения обыска были конфискованы средства связи, планшетный компьютер, денежные средства, блокноты с записями и прайс-лист, согласно которому средняя цена незаконных услуг составляла 14 тысяч рублей в час.