Медики спасли человека, считавшегося погибшим при обрушении дома в Новосибирске

На текущий момент жертвами взрыва газа стал один новосибирец, ещё восемь человек пострадали. Под завалами находятся, по предварительной информации, трое человек

09 февраля 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: "Новости Новосибирска"

Врачам удалось спасти второго человека, которого считали погибшим после взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. Об этом сообщает НГС со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова.

"Девять человек пострадавших, из них один человек погиб. Одного откачали в 34-й больнице, поэтому информация была преждевременной", – сказал он.

Недавно спасателям удалось вытащить из-под завалов подъезда женщину, она госпитализирована. Предположительно, под завалами могут находиться ещё трое человек.

Напомним, что взрыв прогремел около 8 утра в здании на улице Линейной в Заельцовском районе. Сейчас на месте ведутся работы по разбору завалов. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), заявив, что в доме обрушились два подъезда.

Ранее сообщалось, что за сутки жители дома на улице Линейной в Новосибирске, на которой утром 9 февраля произошёл взрыв, дважды жаловались на запах газа и один раз – на подозрительных людей, обходивших квартиры под видом сотрудников аварийной службы.