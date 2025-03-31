Депутат ГД с Алтая внесла край в список регионов с самой большой очередью сирот на жилье

Нина Останина подчеркнула, что данные предоставили сами регионы

31 марта 2025, 16:40, ИА Амител

Брелоки для ключей от квартир / Фото: amic.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина назвала регионы, где наблюдается самая большая очередь на жилье для детей-сирот, пишет "Парламентская газета".

Вопрос рассмотрели 31 марта на заседании рабочей группы по вопросам обеспечения жильем детей-сирот. Останина подчеркнула, что данные предоставили сами регионы.

На первом месте, по словам депутата, Иркутская область, где в очереди на жилье состоит 10 525 сирот. Далее идут Кемеровская область (7004 ребенка), Забайкальский край (7003), Свердловская область (6743) и Омская область (6411).

"В Краснодарском крае – 6298 детей-сирот, в Алтайском крае – 5568. В Красноярском крае – 5518. В Республике Башкортостан – 5128. В Республике Бурятия – 5076", – рассказала Останина.

Накануне сообщили, что в Алтайском крае сертификаты на жилье с начала 2025 года получили 350 детей-сирот.