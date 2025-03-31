Депутат ГД с Алтая внесла край в список регионов с самой большой очередью сирот на жилье
Нина Останина подчеркнула, что данные предоставили сами регионы
31 марта 2025, 16:40, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина назвала регионы, где наблюдается самая большая очередь на жилье для детей-сирот, пишет "Парламентская газета".
Вопрос рассмотрели 31 марта на заседании рабочей группы по вопросам обеспечения жильем детей-сирот. Останина подчеркнула, что данные предоставили сами регионы.
На первом месте, по словам депутата, Иркутская область, где в очереди на жилье состоит 10 525 сирот. Далее идут Кемеровская область (7004 ребенка), Забайкальский край (7003), Свердловская область (6743) и Омская область (6411).
"В Краснодарском крае – 6298 детей-сирот, в Алтайском крае – 5568. В Красноярском крае – 5518. В Республике Башкортостан – 5128. В Республике Бурятия – 5076", – рассказала Останина.
Накануне сообщили, что в Алтайском крае сертификаты на жилье с начала 2025 года получили 350 детей-сирот.
17:41:12 31-03-2025
В Алтайском крае чиновники больше нуждаются в жилье, чем сироты.
Коррупция, воровство, кумовство.
17:48:02 31-03-2025
Гость (17:41:12 31-03-2025) В Алтайском крае чиновники больше нуждаются в жилье, чем сир... а в Иркутской области тогда что?
20:04:11 31-03-2025
Гость (17:41:12 31-03-2025) В Алтайском крае чиновники больше нуждаются в жилье, чем сир... А что же в ее Кузбассе, а она депутат именно от него, а не от Алтая , очередь на полторы тысячи человек больше?
08:04:28 01-04-2025
а сколько всего сирот по регионам? и почему у нас так много сирот?это уровень жизни такой высокий,что люди мрут как мухи?
09:39:44 01-04-2025
Надо уменьшать количество детдомов в крае или передавать сирот в приемные семьи в богатых регионах. Такое впечатление, что в край сбагривают ото всюду сирот и тут им вынь да положь жильё. Край не справится.