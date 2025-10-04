Десять пожаров за сутки ликвидировали сотрудники МЧС в Алтайском крае

Большинство возгораний зафиксировали в жилом секторе, одно – в Барнауле

04 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

За последние сутки, 3 октября, в Алтайском крае было ликвидировано десять пожаров, при этом большая часть – семь случаев – зафиксирована в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. В Барнауле зарегистрировано одно возгорание.

Серьезный пожар имел место в селе Логовском Первомайского района: в двухквартирном доме на частной территории загорелась крыша, пламя охватило 150 квадратных метров. В этот же день пожарные выезжали на тушение жилого дома в селе Шадрино Калманского района – там огнем было повреждено 16 квадратных метров.

Согласно предварительным сведениям, источником обоих происшествий стало несоблюдение правил использования печей и отопительных приборов.