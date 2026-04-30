Оптимальная температура напитка к шашлыку — 30–40°C

30 апреля 2026, 16:42, ИА Амител

Шашлыки / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Тяжесть, спазмы или острая боль в животе после употребления шашлыка могут быть вызваны не только качеством мяса или маринада, но и другими факторами. Врач-терапевт, диетолог Елена Устинова объяснила "Газете.ru", что причина дискомфорта может скрываться в привычке запивать шашлык холодными напитками.

Процесс переваривания мяса — это сложный механизм, который начинается с воздействия желудочного сока, содержащего соляную кислоту. Эта кислота расщепляет жесткие волокна мяса, добавила она.

«Когда мы едим мясо и запиваем его жидкостью, концентрация соляной кислоты в желудке снижается, — говорит Устинова. — Это замедляет пищеварение».

Жир в мясе, особенно в шашлыке из свинины или баранины, при низкой температуре становится плотным и трудноперевариваемым. Это может вызвать спазмы и боли в желудке.

«Сочетание ледяной воды и жирного мяса очень вредно, — предупреждает врач. — Оно снижает активность пищеварения и может привести к неприятным ощущениям».

Некоторые люди особенно уязвимы к таким последствиям. Например, те, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Особенно осторожны должны быть люди с гастритом, панкреатитом или проблемами с желчным пузырем, отмечает Устинова.

Для таких людей резкое охлаждение желудка на фоне жирной пищи может вызвать обострение болезни.

Если вы хотите запить шашлык, но не хотите навредить своему здоровью, лучше выбрать теплый напиток. Шашлык лучше запивать чаем или кофе, а холодную воду пить между приемами пищи, советует терапевт.

Теплый напиток не вызывает спазма сосудов и помогает жирам лучше усваиваться. Также важно тщательно пережевывать мясо, чтобы оно лучше обрабатывалось ферментами.