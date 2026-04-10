В Госдуме предложили выплачивать детское пособие семьям всех военнослужащих
Реализация законопроекта может затронуть сотни тысяч семей и станет важным шагом в укреплении социального статуса военнослужащих
10 апреля 2026, 14:55, ИА Амител
Депутаты от "Справедливой России" разработали законопроект, расширяющий возможности получения ежемесячного детского пособия для семей военнослужащих. Документ касается призывников, контрактников и мобилизованных и уже передан в парламент на рассмотрение, пишет РИА Новости.
«Поправки в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" предусматривают увеличение срока выплаты ежемесячного пособия на детей военнослужащих по призыву», — сообщается в документе.
Авторами инициативы выступили Сергей Миронов, лидер партии, и Яна Лантратова, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие устранит пробелы в законодательстве и обеспечит равные права на получение пособия для всех категорий военнослужащих, что позволит семьям призывников, контрактников и мобилизованных получать поддержку на равноправной основе.
Кроме того, законопроект предлагает увеличить возраст ребенка, до которого будет выплачиваться пособие, с 3 до 16 лет.
Проект закона подчеркивает, что его реализация повысит престиж военной службы и улучшит социальную защиту военнослужащих и их семей, что будет способствовать выполнению конституционного принципа поддержки материнства, отцовства и детства, являющегося важным направлением государственной политики РФ.
Дети не военнослужащих в пособиях,естественно, не нуждаются по определению.