Реализация законопроекта может затронуть сотни тысяч семей и станет важным шагом в укреплении социального статуса военнослужащих

10 апреля 2026, 14:55, ИА Амител

Депутаты от "Справедливой России" разработали законопроект, расширяющий возможности получения ежемесячного детского пособия для семей военнослужащих. Документ касается призывников, контрактников и мобилизованных и уже передан в парламент на рассмотрение, пишет РИА Новости.

«Поправки в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" предусматривают увеличение срока выплаты ежемесячного пособия на детей военнослужащих по призыву», — сообщается в документе.

Авторами инициативы выступили Сергей Миронов, лидер партии, и Яна Лантратова, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие устранит пробелы в законодательстве и обеспечит равные права на получение пособия для всех категорий военнослужащих, что позволит семьям призывников, контрактников и мобилизованных получать поддержку на равноправной основе.

Кроме того, законопроект предлагает увеличить возраст ребенка, до которого будет выплачиваться пособие, с 3 до 16 лет.

Проект закона подчеркивает, что его реализация повысит престиж военной службы и улучшит социальную защиту военнослужащих и их семей, что будет способствовать выполнению конституционного принципа поддержки материнства, отцовства и детства, являющегося важным направлением государственной политики РФ.