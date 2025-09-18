До +22. О погоде в Барнауле 18 сентября

В этот день в краевой столице не будет дождя

18 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +18 до +23 градусов ожидается в Алтайском крае 18 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами в южных и западных районах небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +20 до +22 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.