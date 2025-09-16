Последние теплые дни. Какая погода будет в сентябре на Алтае и придет ли холод в октябре
Неделя будет весьма приятная по дневным температурам
16 сентября 2025, 11:44, ИА Амител
Погода подарит жителям Алтайского края, пережившим несколько холодных дней, целую неделю тепла. Наверное, это и будет так называемое бабье лето. Столбики термометров поднимутся до +20 градусов и выше. А уже ближе к октябрю погода испортится, а потом и вовсе, судя по всему, полным ходом начнется подготовка к переходу в зиму – небольшое тепло днем, минусовые температуры ночью, дожди и даже снег. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
"Яндекс.Погода"
До понедельника, 22 сентября, ожидается +20 градусов и выше. На этой неделе самыми жаркими и при этом солнечными днями будут четверг и пятница, 18 и 19 сентября: +22 градуса.
А уже на следующей неделе погода начнет меняться: к воскресенью, 28 сентября, постепенно дневные температуры упадут до +10 градусов.
Начало октября и вовсе заставит продрогнуть: столбики термометров упадут ниже +10 градусов и, как указывается в прогнозе, снижение продолжится. В итоге в середине октября будет уже +2 градуса днем.
Gismeteo
Этот прогноз отличается от предыдущего, хоть и не очень значительно. В частности, на этой неделе, как и в целом до конца сентября, ожидается много дождей.
Столбики термометров до конца сентября будут показывать выше +10 градусов. А вот октябрь будет уже холодным.
