Неделя будет весьма приятная по дневным температурам

16 сентября 2025, 11:44, ИА Амител

Осень в Барнауле/ Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Погода подарит жителям Алтайского края, пережившим несколько холодных дней, целую неделю тепла. Наверное, это и будет так называемое бабье лето. Столбики термометров поднимутся до +20 градусов и выше. А уже ближе к октябрю погода испортится, а потом и вовсе, судя по всему, полным ходом начнется подготовка к переходу в зиму – небольшое тепло днем, минусовые температуры ночью, дожди и даже снег. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

До понедельника, 22 сентября, ожидается +20 градусов и выше. На этой неделе самыми жаркими и при этом солнечными днями будут четверг и пятница, 18 и 19 сентября: +22 градуса.

А уже на следующей неделе погода начнет меняться: к воскресенью, 28 сентября, постепенно дневные температуры упадут до +10 градусов.

Начало октября и вовсе заставит продрогнуть: столбики термометров упадут ниже +10 градусов и, как указывается в прогнозе, снижение продолжится. В итоге в середине октября будет уже +2 градуса днем.

Gismeteo

Этот прогноз отличается от предыдущего, хоть и не очень значительно. В частности, на этой неделе, как и в целом до конца сентября, ожидается много дождей.

Столбики термометров до конца сентября будут показывать выше +10 градусов. А вот октябрь будет уже холодным.