Богатые Девы и влюблённые Скорпионы. Каким знакам зодиака больше всего повезёт в год Кролика?

2023 год обещает быть к нам куда более благосклонным, чем 2022-й. Такое предположение в беседе с РИА Новости высказала астролог Юлия Рольник. По её словам, дело в том, что опасного и сурового Тигра в качестве покровителя года сменит куда более миролюбивый Кролик. А значит, мы ощутим перемены к лучшему.

«Наступающий 2023 год Чёрного Водяного Кролика по восточному календарю вселяет надежду и оптимизм, в то время как мир переживает трудные времена. После тёмной ночи всегда наступает рассвет, поэтому не стоит отчаиваться», — цитирует издание астролога.

Кроме того, Рольник дала прогноз на весь 2023 год для всех знаков зодиака. О том, кому больше всех повезёт в год Чёрного Водяного Кролика, — в материале amic.ru.

Овны

Овнам не стоит ждать тихого и спокойного начала года. Событий будет очень много, как радостных, так и не очень. Но удача будет на вашей стороне, не сомневается астролог. Дело в том, что Юпитер, который приносит счастье и удачу, до мая будет находиться в Овне. Соответственно, звёзды будут благоволить представителям знака.

В первую половину года не стоит бояться браться за большие проекты и добиваться успехов в работе. А вот во второй половине вы сможете пожать и финансовые плоды своих трудов. Астролог полагает, что к концу 2023-го Овны смогут осуществить давно желаемую покупку.

Тельцы

Тельцов в 2023-м ждёт немало упорной работы. Это единственный способ для представителей знака достичь заветных целей. Причём пробиться «напролом» не получится, полагает астролог. Вам придётся во многом изменить свои взгляды и поумерить пыл.

Привыкшие к вечному движению вперёд Тельцы будут вынуждены сначала разгрести уже все накопившиеся проблемы. На это придётся потратить первую половину года. Только разложив всё по полочкам и избавившись от ненужного, вы сможете ощутить позитивные перемены и в работе, и в финансах.

Близнецы

У Близнецов останутся смешанные и противоречивые чувства от того, как пройдёт начало 2023 года. По словам астролога, перемены в год Кролика для вас неизбежны. И поначалу вам покажется, что вы тонете в неудачах. Но в дальнейшем все события, которые произойдут, впоследствии приведут к большой выгоде.

Главное — не отказываться от решительности и напора, которые присущи всем Близнецам. Эти качества позволят вам продвинуться по карьерной лестнице и улучшить своё финансовое положение.

Ну а вторая половина года пройдёт под знаком приключений в личной жизни. Вполне вероятно, что одинокие Близнецы встретят того самого человека.

Раки

Не обойдётся без перемен и у Раков. Вполне возможно, некоторые представители знака даже решатся на смену работы или вообще сферы деятельности.

На удачу в начале года надеяться не стоит. А вот уже к маю она улыбнётся вам во весь рот и позволить реализовать давно задуманные идеи.

Во второй половине велик шанс встретить вторую половинку, с которой вы будете по-настоящему счастливы.

Львы

Львы — одни из самых главных счастливчиков 2023 года, полагает Рольник. По её словам, общество, наконец, оценит и признает ваши заслуги, а вы сможете обрести намного больше влияния в своей профессии.

Главное — не переоценить себя. Иначе вас ждут проблемы, если вы слишком много на себя взвалите.

Девы

Дев в начале года Кролика тоже ждут серьёзные изменения, которые будут очень неприятными для представителей знака. Но всё это принесёт пользу в будущем, уверяет астролог.

Уже в первой половине года Девы смогут существенно разбогатеть. Причём источники доходов будут крыться не только в вашей работе. Вполне возможно, вас ждёт наследство или просто щедрый подарок.

При этом Девы могут сами заметно усложнить себе жизнь, если быстро привыкнут к лёгким деньгам и будут излишне расточительны. Лучше всегда держать определённую сумму на случай непредвиденных проблем.

Весы

Весов главные перемены 2023 года ждут именно в личной жизни. Чёрный Кролик обещает вам новые и очень полезные связи и знакомства. И если вы правильно используете эти возможности, то сможете и подзаработать, и продвинуться по карьерной лестнице.

Кстати, астрологи в 2023-м также обещают для одиноких Весов долгожданную встречу с правильным человеком и даже брак.

Юлия Рольник также предостерегает представителей знака от сомнительных инвестиций. Вполне может случиться так, что вы останетесь у разбитого корыта.

Скорпионы

Скорпионам не избежать серьёзных перемен, в том числе и в личной жизни. Поэтому астролог советует заранее подготовиться к тому, что в 2023 году ваша жизнь круто поменяется.

Особенно важными Юлия Рольник называет события, которые произойдут со Скорпионами весной.

Кстати, во второй половине года у представителей знака будут все шансы построить крепкий союз со своей второй половинкой.

Стрельцы

Для Стрельцов весь следующий год сложится вполне благополучно, считает астролог. Чёрный Кролик будет на вашей стороне, а потому решить проблемы иногда будет помогать даже счастливый случай. Поэтому смело беритесь за все проекты, которые вам по душе — удача будет на вашей стороне. Начать новое дело или даже освоить новую профессию — следующий год подходит для этого идеально.

Кроме того, астролог пророчит Стрельцам появление в их жизни новых романтичных отношений.

Козероги

Для Козерогов год Чёрного Водяного Кролика сложится не без трудностей. Вы будете то и дело встречать препятствия как в делах, так и в личной жизни. Возможно, представителям знака просто придётся пересмотреть свои цели и амбиции, чтобы сохранить продуктивность и оптимизм.

Но большинство хлопот ждут вас лишь в первой половине. Ближе к концу года удача всё же вам улыбнется, поэтому вы сможете реализовать пару намеченных планов.

Водолеи

Водолеи будут невероятно активными и общительными в 2023-м, уверена астролог. Обмен опытом с другими людьми поможет вам развиваться творчески и профессионально. Кроме того, вполне возможно, в вашу жизнь придут и романтические отношения.

Но за всеми прелестями жизни не угнаться, предупреждает эксперт. А потому вам предстоит крепко подумать и расставить приоритеты. В любом случае, любой цели, которую вы себе поставите, получится добиться лишь благодаря упорному труду.

Рыбы

Рыбам звёзды и планеты будут лишь благоволить в 2023 году, считает астролог. Поэтому вам стоит ждать и улучшения материального положения, и новых возможностей для самореализации.

Возможно, уже в первой половине года представители знака смогут увеличить свой заработок или найти дополнительные доходы.

А во второй половине 2023-го в вашей жизни появятся люди, которые многому вас научат и заставят пересмотреть своё отношение к жизни.