Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае 11 июня

День при этом выдастся не холодным, но и не жарким

11 июня 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае сохранится сырая и нежаркая погода 11 июня, сообщили в региональном Гидрометцентре.

По краю дневная температура воздуха будет варьироваться от +22 до +27 градусов, а в Барнауле составит +22...+24 градуса.

Местами в светлое время суток ожидаются небольшие дожди и грозы. В столице то же самое прогнозируется на вечер.

Ветер подует северный, 5-10 м/с, местами (кроме Барнаула) порывы до 15-20 м/с.