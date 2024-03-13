Две машины остались без колес из-за ямы в Барнауле

Дыра залита водой и на ходу ее сложно заметить

13 марта 2024, 09:16, ИА Амител

Пробоина на Мамонтова / Фото: "Инцидент Барнаул"

Огромная яма на дороге в Барнауле оставляет автомобилистов без колес. Об этом рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, находится коварная пробоина на улице Мамонтова. Барнаулец рассказал, что за час колеса на этом участке пробили два автомобиля.

Выбоина залита водой, поэтому заметить ее на ходу очень сложно. Водителей призывают быть внимательными.

Водители требуют починить дороги, чтобы больше не оставаться без колес.