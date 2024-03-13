Две машины остались без колес из-за ямы в Барнауле
Дыра залита водой и на ходу ее сложно заметить
13 марта 2024, 09:16, ИА Амител
Пробоина на Мамонтова / Фото: "Инцидент Барнаул"
Огромная яма на дороге в Барнауле оставляет автомобилистов без колес. Об этом рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, находится коварная пробоина на улице Мамонтова. Барнаулец рассказал, что за час колеса на этом участке пробили два автомобиля.
Выбоина залита водой, поэтому заметить ее на ходу очень сложно. Водителей призывают быть внимательными.
Водители требуют починить дороги, чтобы больше не оставаться без колес.
09:35:01 13-03-2024
это разве яма? вы на Ядринцева еще не ездили
14:33:58 13-03-2024
Гость (09:35:01 13-03-2024) это разве яма? вы на Ядринцева еще не ездили... да весь город в ямах, все что ремонтировали в том году, растаяло вместе со снегом...
09:52:25 13-03-2024
Призывают быть внимательными водителей... А залатать ее слабо?
10:14:12 13-03-2024
вы по городу не ездили все в ямах и не кто не чего не делает хотя бы уже как раньше кирпичем за делали позорники
10:14:46 13-03-2024
в Рубцовске такая же история, на ул. Краснознаменской глубокая яма скрыта под водой, машина залетевшая в эту яму потеряла бампер и колесо🫤
10:23:27 13-03-2024
а конус в яму некому поставить?
11:59:30 13-03-2024
Гость (10:23:27 13-03-2024) а конус в яму некому поставить?... хотя бы веточку. те, которые в эту яму угодили, не могли хоть что-нибудь туда воткнуть?
или я попал, пусть и другие попадут?
13:54:04 13-03-2024
Гость (11:59:30 13-03-2024) хотя бы веточку. те, которые в эту яму угодили, не могли хот... там вода по колено. не все резиновые сапоги с собой возят. Был вчера, проезжал там, но я знаю, что там яма, объехал. Если бы ее видно было - новость не писали. А я ма глубокая, там сантиметров 20 минмум глубина. А это уже должно быть срочный ремонт в течение суток. Но...кто ж у нас соблюдает нормы
10:25:59 13-03-2024
Мэр неделю назад выступал, не город а сад у нас, а вы плачетесь.
10:32:23 13-03-2024
Байден виноват. Это он яму выкопал и не заделывает.
14:07:36 13-03-2024
Гость (10:32:23 13-03-2024) Байден виноват. Это он яму выкопал и не заделывает. ... и сынок его нарик с проститутками в Барнауле ямы на дорогах ковыряют. От зависти к цветущей России.
22:13:12 13-03-2024
хоть бы кирпичами закладывали как в Алтайке
18:10:17 14-03-2024
Урну поставить)