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Две машины остались без колес из-за ямы в Барнауле

Дыра залита водой и на ходу ее сложно заметить

13 марта 2024, 09:16, ИА Амител

Пробоина на Мамонтова / Фото: "Инцидент Барнаул"
Пробоина на Мамонтова / Фото: "Инцидент Барнаул"

Огромная яма на дороге в Барнауле оставляет автомобилистов без колес. Об этом рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, находится коварная пробоина на улице Мамонтова. Барнаулец рассказал, что за час колеса на этом участке пробили два автомобиля.

Выбоина залита водой, поэтому заметить ее на ходу очень сложно. Водителей призывают быть внимательными.

Водители требуют починить дороги, чтобы больше не оставаться без колес.

Барнаул Дороги

Комментарии 13

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Гость

09:35:01 13-03-2024

это разве яма? вы на Ядринцева еще не ездили

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Гость

14:33:58 13-03-2024

Гость (09:35:01 13-03-2024) это разве яма? вы на Ядринцева еще не ездили... да весь город в ямах, все что ремонтировали в том году, растаяло вместе со снегом...

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Гость

09:52:25 13-03-2024

Призывают быть внимательными водителей... А залатать ее слабо?

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гость

10:14:12 13-03-2024

вы по городу не ездили все в ямах и не кто не чего не делает хотя бы уже как раньше кирпичем за делали позорники

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user

10:14:46 13-03-2024

в Рубцовске такая же история, на ул. Краснознаменской глубокая яма скрыта под водой, машина залетевшая в эту яму потеряла бампер и колесо🫤

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Гость

10:23:27 13-03-2024

а конус в яму некому поставить?

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Гость

11:59:30 13-03-2024

Гость (10:23:27 13-03-2024) а конус в яму некому поставить?... хотя бы веточку. те, которые в эту яму угодили, не могли хоть что-нибудь туда воткнуть?
или я попал, пусть и другие попадут?

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Гость

13:54:04 13-03-2024

Гость (11:59:30 13-03-2024) хотя бы веточку. те, которые в эту яму угодили, не могли хот... там вода по колено. не все резиновые сапоги с собой возят. Был вчера, проезжал там, но я знаю, что там яма, объехал. Если бы ее видно было - новость не писали. А я ма глубокая, там сантиметров 20 минмум глубина. А это уже должно быть срочный ремонт в течение суток. Но...кто ж у нас соблюдает нормы

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Гость

10:25:59 13-03-2024

Мэр неделю назад выступал, не город а сад у нас, а вы плачетесь.

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Гость

10:32:23 13-03-2024

Байден виноват. Это он яму выкопал и не заделывает.

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Жора

14:07:36 13-03-2024

Гость (10:32:23 13-03-2024) Байден виноват. Это он яму выкопал и не заделывает. ... и сынок его нарик с проститутками в Барнауле ямы на дорогах ковыряют. От зависти к цветущей России.

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Гость

22:13:12 13-03-2024

хоть бы кирпичами закладывали как в Алтайке

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Гость

18:10:17 14-03-2024

Урну поставить)

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