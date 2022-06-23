Пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году могут вырасти на треть

Минтруд разработал вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров на ближайшие три года, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета ПФР на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Отмечается, что в 2025-м среднегодовой размер пенсии этой категории граждан может составить 24 477 рублей.

«Согласно проектировкам Минтруда, в ближайшие три года страховые пенсии могут быть проиндексированы следующим образом: с 1 января 2023-го — на 6,8% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля); с 1 января 2024-го — на 6,1% (среднегодовой размер пенсии составит 23 390 рублей); с 1 февраля 2025-го — на 4% и с 1 апреля 2025-го — на 3,6% (среднегодовой размер пенсии составит 24 477 рублей)», — говорится в публикации.

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Возрастёт также фиксированная выплата к страховой пенсии: в 2023 году она составит 7711,75 рубля, 8182,17 рубля — в 2024-м и 8509,46 рубля — в 2025-м.

При этом подчёркивается, что работающих пенсионеров в ближайшие три года индексация не коснётся.

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