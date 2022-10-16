Фрукты и овощи подешевели в магазинах Алтайского края

В Алтайском крае снизилась цена на некоторые фрукты и овощи. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

Индекс потребительских цен в регионе составил 99% по сравнению с августом. Инфляция замедлилась на 4,8%, в то время как в августе она достигала пикового значения. В сентябре её размер составил 115,1%.

По отношению к декабрю 2021 года инфляция замедлилась с 12,5% в мае до 10,9% — в сентябре.

Сильнее всего в сентябре подешевел репчатый лук, цена которого снизилась на 46,5%.

Морковь подешевела на 31,5%, картофель — на 30,5%, капуста — на 13,4%, яблоки — на 10,4%, сахар-песок — на 7,2%.