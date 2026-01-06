Когда и в каких храмах Барнаула пройдут традиционные рождественские богослужения?
Литургии пройдут практически во всех церквях
06 января 2026, 09:11, ИА Амител
6 и 7 января во всех главных храмах Барнаула пройдут традиционные богослужения, приуроченные к Рождеству Христову. Публикуем расписание литургий. Как и в прошлом году, большинство церквей будет работать по единому графику.
Покровский кафедральный собор
(ул. Никитина, 137)
6 января:
- 17:00 – всенощное бдение;
- 22:00 – исповедь (для тех, кто собирается причащаться);
- 23:30 – божественная литургия.
7 января:
- 09:00 – поздняя литургия.
Александро-Невский собор
(ул. Антона Петрова, 221)
6 января:
- 17:00 – всенощное бдение;
- 22:00 – исповедь;
- 00:00 – божественная литургия.
7 января:
- 09:00 – поздняя литургия.
Храм Николая Чудотворца
(пр. Ленина, 36)
6 января:
- 17:00 – всенощное бдение;
- 00:00 – божественная литургия.
7 января:
- 09:00 – поздняя литургия.
Иверский семинарный храм при Барнаульском епархиальном управлении
(пер. Ядринцева, 66)
6 января:
- 17:00 – всенощное бдение;
- 22:00 – исповедь;
- 00:00 – божественная литургия.
Димитриевский храм
(пл. Спартака, 10)
6 января:
- 17:00 – всенощное бдение;
- 00:00 – божественная литургия святителя Василия Великого.
7 января:
- 09:00 – поздняя литургия.
Церковь Иоанна Богослова
(ул. Шумакова, 25а)
6 января:
- 17:00 – всенощное бдение;
- 00:00 – божественная литургия.
7 января:
- 09:00 – поздняя литургия.
А как будет в других храмах?
Даже в небольших храмах в это время служат традиционные литургии. Если вы собираетесь прийти на службу в другую церковь, уточните график богослужений по телефону.
