Литургии пройдут практически во всех церквях

06 января 2026, 09:11, ИА Амител

Храм в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

6 и 7 января во всех главных храмах Барнаула пройдут традиционные богослужения, приуроченные к Рождеству Христову. Публикуем расписание литургий. Как и в прошлом году, большинство церквей будет работать по единому графику.

Покровский кафедральный собор

(ул. Никитина, 137)

6 января:

17:00 – всенощное бдение;

22:00 – исповедь (для тех, кто собирается причащаться);

23:30 – божественная литургия.

7 января:

09:00 – поздняя литургия.

Александро-Невский собор

(ул. Антона Петрова, 221)

6 января:

17:00 – всенощное бдение;

22:00 – исповедь;

00:00 – божественная литургия.

7 января:

09:00 – поздняя литургия.

Храм Николая Чудотворца

(пр. Ленина, 36)

6 января:

17:00 – всенощное бдение;

00:00 – божественная литургия.

7 января:

09:00 – поздняя литургия.

Иверский семинарный храм при Барнаульском епархиальном управлении

(пер. Ядринцева, 66)

6 января:

17:00 – всенощное бдение;

22:00 – исповедь;

00:00 – божественная литургия.

Димитриевский храм

(пл. Спартака, 10)

6 января:

17:00 – всенощное бдение;

00:00 – божественная литургия святителя Василия Великого.

7 января:

09:00 – поздняя литургия.

Церковь Иоанна Богослова

(ул. Шумакова, 25а)

6 января:

17:00 – всенощное бдение;

00:00 – божественная литургия.

7 января:

09:00 – поздняя литургия.

А как будет в других храмах?

Даже в небольших храмах в это время служат традиционные литургии. Если вы собираетесь прийти на службу в другую церковь, уточните график богослужений по телефону.