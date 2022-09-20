Компания PepsiCo Inc прекратила разливать Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России

Компания PepsiCo Inc полностью прекратила разливать свои напитки под марками Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

«PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того как американская компания заявила о приостановке продаж и производства», — сказано в сообщении.

Отмечается, что последней датой производства продукта, обнаруженного на прилавках, является 17 августа.

Ранее стало известно, под каким названием в России будут продавать Coca-Cola после ребрендинга.