Магазин витаминов и БАДов iHerb перестал принимать заказы из России

Один из крупнейших американских онлайн-магазинов по продаже витаминов и БАДов iHerb приостановил приём заказов из России, Украины, Белоруссии и Молдовы, говорится в сообщении онлайн-ретейлера.

“В связи с логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять, в настоящий момент и на неопределённый срок мы не принимаем заказы для доставки в ваш регион”, — сообщили в компании.

Если заказ уже обработан и отправлен, то на его доставку может потребоваться до 30 рабочих дней. Если заказ ещё не отправлен, то компания обещает сделать всё необходимое, чтобы обработать его и отправить в течение следующих 30 рабочих дней. Но если iHerb не сможет этого сделать, то заказ отменят, а все незавершённые транзакции аннулируют.

Ранее торговая сеть DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%. По словам директора DNS Дмитрия Алексеева, компания столкнулась с ажиотажным спросом.