Налоговики банкротят комбинат, поставляющий железобетон для алтайских строек

В Новосибирской области налоговики обратились в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Линевский домостроительный комбинат», сообщает «Интерфакс».

«ЛДСК выпускает железобетонные изделия с 1976 года и поставляет продукцию в города Новосибирской области и Алтайского края. Номенклатура комбината включает более 1000 строительных железобетонных изделий», — говорится на сайте комбината.

В картотеке арбитражных дел указано, что причиной иска стала задолженность в размере 26,8 млн рублей. Заявление пока не принято к производству.

Ранее в Барнауле за 205 млн рублей распродавали имущество известной строительной компании-банкрота.