Сбербанк вернёт возможность бесконтактной оплаты через SberPay на Android

Сбербанк в четвёртом квартале вернёт сервис бесконтактной оплаты через SberPay для смартфонов на Android. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, передаёт «Прайм».

При этом на систему iOS из-за её закрытости в ближайшее время сервис вернуть не получится, уточнил он.

«Сейчас в качестве альтернативного варианта клиентам на iOS доступна оплата покупок с помощью SberPay QR — по данным нашей аналитики, пользователи начинают активно оплачивать без карты именно сканируя или показывая QR SberPay. Мы активно развиваем данные методы оплаты телефоном и каждый день всё больше партнёров подключают такой способ оплаты», — рассказал Царев.

Ранее сообщалось, что в октябре в России появится новый способ оплаты покупок картами «Мир».