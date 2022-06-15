Сбербанк вернёт возможность бесконтактной оплаты через SberPay на Android
Подключить функцию на iPhone пока не удастся
15 июня 2022, 16:40, Никита Черников
Сбербанк в четвёртом квартале вернёт сервис бесконтактной оплаты через SberPay для смартфонов на Android. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, передаёт «Прайм».
При этом на систему iOS из-за её закрытости в ближайшее время сервис вернуть не получится, уточнил он.
«Сейчас в качестве альтернативного варианта клиентам на iOS доступна оплата покупок с помощью SberPay QR — по данным нашей аналитики, пользователи начинают активно оплачивать без карты именно сканируя или показывая QR SberPay. Мы активно развиваем данные методы оплаты телефоном и каждый день всё больше партнёров подключают такой способ оплаты», — рассказал Царев.
Ранее сообщалось, что в октябре в России появится новый способ оплаты покупок картами «Мир».
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