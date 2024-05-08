Фонтан запустили возле Алтайского театра драмы в Барнауле

Водометы уже работают

08 мая 2024, 21:12, ИА Амител

Фонтан возле театра драмы в Барнауле / Фото: amic.ru

Фонтан возле краевого театра драмы имени Шукшина в Барнауле запустили. Сейчас на нем уже работают водометы, сообщает корреспондент amic.ru.

Как ранее уточнили в мэрии Барнаула, основные городские фонтаны запустят к 9 мая. Расконсервацией объектов занимаются специалисты муниципального учреждения озеленения и благоустройства.

Утром 8 мая некоторые из них уже запустили. Первыми начали работать фонтаны на площади Сахарова, "Лилия" возле Нулевого километра, возле ТЦ "Россия" на проспекте Ленина, "Глобус" на проспекте Красноармейском и другие.