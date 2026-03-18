Где в Барнауле выгодно купить трехкомнатную квартиру в 2026 году?
В ЖК "Норд-Вест" в центре Барнаула можно купить "трешку" от 70 кв. м. В доме есть подземный паркинг и спортзал на крыше
18 марта 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGkYLid
В 2026 году трехкомнатные квартиры остаются одним из самых удобных вариантов на рынке жилья для семей. Причина проста: чем больше площадь, тем ниже стоимость квадратного метра. В результате покупатель получает больше пространства за те же деньги: появляется достаточно места для жизни и отдыха — детская, спальня родителей, гостиная. Тем более пока действует семейная ипотека, которая позволяет купить "трешку" под приятный процент. А вложения в недвижимость сегодня — защита (а может, и приумножение) капитала завтра. И главное — больше не придется выбирать между спокойным зеленым районом для жизни и центром города рядом с работой и инфраструктурой. Жилой комплекс "Норд-Вест" удачно совместил эти преимущества. Здесь как раз есть хорошие варианты для покупки трехкомнатной квартиры.
Деловой центр с душой уютного района
ЖК "Норд-Вест" (ул. Северо-Западная, 48а) спроектировали как современный городской дом для комфортной жизни. Здание высотой 22 этажа построили по монолитно-кирпичной технологии — она обеспечивает надежность конструкции и хорошую теплоизоляцию.
Главное преимущество комплекса — трехкомнатные квартиры с продуманными планировками. Площадь варьируется от 70 до 98 кв. м, что дает достаточно пространства для семьи. Здесь легко организовать отдельные комнаты для родителей и детей, выделить место для работы или отдыха и при этом сохранить ощущение свободы и простора.
Архитектура комплекса сочетает современные формы и выразительный дизайн. Фасады выполнили из декоративной штукатурки и кирпича, что придает зданию стильный и аккуратный облик. Высота дома — 65 м, поэтому из окон открываются панорамные виды на город.
При проектировании учитывали и вопросы удобства. Дом оборудовали пандусом, чтобы жильцам с колясками и маломобильным людям было проще передвигаться. А еще здесь — закрытый двор без машин, детская и спортплощадка, зеленые зоны, а главное — подземный паркинг и эксплуатируемая крыша.
Все под рукой
ЖК "Норд-Вест" расположили в одной из самых удобных точек Барнаула. Здесь буквально все находится рядом. До детских садов можно дойти за две минуты, до школ и лицея — примерно за четыре. В шаговой доступности и супермаркет, торговые центры "Норд-Вест" и "Пионер", а также поликлиники и больницы.
Рядом — парки "Солнечный ветер" и "Изумрудный", кинотеатры, прогулочные зоны. До площади Октября с крупной транспортной развязкой — всего несколько минут. От остановки "Проспект Ленина" легко добраться в любую часть города, а дорога до аэропорта на автомобиле займет около двадцати минут.
Комфорт в деталях
Отдельная гордость — подземный паркинг. Знакомая история: вечером приезжаешь с работы и начинаешь "наматывать круги" по двору в поисках парковочного места. Оставляешь машину впритык, лишь бы не поцарапали. А утром вместо зарядки или спокойного завтрака — отскабливание льда и снега от стекол.
В "Норд-Весте" эту "боль" убрали полностью. Двухуровневый подземный паркинг на 34 машино-места с автомобильными лифтами решает проблему раз и навсегда. Во дворе не будет стихийной парковки — территория свободная, безопасная для детей и прогулок. А автомобиль всегда в тепле и под присмотром.
Но паркинг — не единственная фишка. На эксплуатируемой кровле обустроили настоящий фитнес-центр под открытым небом. Тренажерный зал с панорамными видами, зоны отдыха, где можно поработать с ноутбуком или просто посидеть с кофе, любуясь городом. Позагорать в выходной, позаниматься спортом, устроить вечерние посиделки — крыша становится продолжением квартиры.
ЖК "Норд-Вест" объединяет деловую атмосферу центра Барнаула и комфортную среду для жизни. Просторные квартиры, развитая инфраструктура и современные решения делают комплекс удобным вариантом для счастливой семейной жизни.
Офис продаж
Адрес: Барнаул, ул. Северо-западная, 7а
Режим работы: пн-чт — с 08:30 до 17:30; пт — с 08:30 до 17:00
Тел.: +7 (3852) 60-33-44
info@isk-sportcity.ru
Застройщик — ООО СЗ ИСК "Спорт Сити". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11:18:29 18-03-2026
выгодно ни где не купить
11:55:26 18-03-2026
Гость (11:18:29 18-03-2026) выгодно ни где не купить... Нееее, ну смотря кому выгодно?!
Застройщику - да! Им всегда выгодно. Они никогда свою выгоду не упустят...
А покупатель, т.е. конечный приобретатель, он всегда будет оплачивать всё, и себестоимость, и все прибыли каждого участника процесса!...
11:36:03 18-03-2026
Трешка 70 м2.
Однако.
12:10:33 18-03-2026
Musik (11:36:03 18-03-2026) Трешка 70 м2. Однако. ... В хрущевках 4-комнатные по 63 м2 были и ничего, норм, у каждого свой угол.
Трешка на 70м2 это еще терпимо.
12:12:46 18-03-2026
Musik (11:36:03 18-03-2026) Трешка 70 м2. Однако. ... При сысысыре 60 и меньше кв м было, в хрущёбах. И кухни максимум по 5 кв.м. в тех же хрущах.
23:24:57 18-03-2026
Гость (12:12:46 18-03-2026) При сысысыре 60 и меньше кв м было, в хрущёбах. И кухни мак... В кирпичной хрущевке кухня 6 м2. Что, школоло, слышал звон,да не знаешь,где он?
11:48:36 18-03-2026
Судя по рендеру у 22-этажного дома 10 парковочных мест.
Мне кажется, это излишество. Куда столько много? Там общественный транспорт прекрасно развит.
11:55:34 18-03-2026
Лет 8 назад можно было купить выгодно
20:58:55 18-03-2026
Гость (11:55:34 18-03-2026) Лет 8 назад можно было купить выгодно ... Лет 8 назад говорили прям такие же цитаты
13:02:37 18-03-2026
Так сразу цены здесь напишит. Чтобы можно было оценить, насколько выгодные.
14:19:31 18-03-2026
выгодно купить можно было в 90-х..
хоть и в Барнауле.