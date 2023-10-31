Годовая инфляция ускорилась в Алтайском крае в сентябре
В некоторых сферах прирост цен при этом почти не изменился
31 октября 2023, 07:31, ИА Амител
Годовая инфляция в Алтайском крае в сентябре 2023 года ускорилась и составила 6,9%. Эксперты ЦБ объяснили, с чем это связано, а также добавили, как изменились цены для потребителей.
Из-за чего растет инфляция?
По словам специалистов, издержки предприятий в крае растут, а из-за падения курса рубля подорожал импорт. Животноводы, например, стали больше тратить на корма, ветеринарные препараты и уход за скотом.
Продукты подорожали
В регионе ускорился рост цен на свинину, говядину, мясо птицы и яйца. Килограмм говядины в сентябре стоил на 5,2% больше, чем в сентябре прошлого года, а килограмм свинины подорожал почти на 10%. Также увеличилась стоимость импортных овощей и фруктов.
Да и не только продукты
Рост цен на непродовольственные товары увеличился до 6%. Подорожали автомобили. Причины – растущая активность потребителей и ослабление рубля. Дополнительно повлиял запрет на поставки некоторых машин из Японии.
А что-то не подорожало совсем
"Темп прироста цен в сфере услуг в крае почти не изменился. Здесь инфляцию сдерживала ценовая политика крупных авиаперевозчиков. Для сохранения пассажиропотока и заполняемости рейсов они проводили распродажи билетов. В результате годовой рост цен на них замедлился", – рассказал управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов.
В месячной динамике цены и вовсе снизились.
08:47:10 31-10-2023
Сложно даже представить какие усилия приходится прилагать чтобы получить цифру в 7% . Можно докторскую защитить как из чисел 20-30-40 получить среднеарифметическое 7 .
16:04:22 31-10-2023
Гость (08:47:10 31-10-2023) Сложно даже представить какие усилия приходится прилагать чт... Здесь все просто. Осмотрит сколько у него тузов на руках получается цифра 7.
08:52:05 31-10-2023
Вчера только рассказывали как сильно зарплата повысится в 26 году и на тебе. Вы уж господа определитесь.
09:17:31 31-10-2023
Так президент же дал указания чтобы зарплата росла на больший процент чем инфляция, чего беспокоиться всё норм. все в плюсе.
09:23:20 31-10-2023
ложь и обман,не может ускоряться инфляция,правительство сказало 5,5% и его слово закон,так что не верьте своим глазам
09:48:24 31-10-2023
Странно, что под новостями где говорят о том, что на инфляцию повлияло ослабление рубля. Нет комментариев в которых говорят, что курс доллара нам давно не важен и ни на что не влияет, мы живём в рублёвой зоне и т.д. Где вы?
11:06:43 31-10-2023
Гость (09:48:24 31-10-2023) Странно, что под новостями где говорят о том, что на инфляци... увеличилась ставка рефинансирования, рубль укрепился, а вообще все это временно, как говорят нам власти, обсуждаете, или пытаетесь себя успокоить, это длится более 25 лет, пытаетесь найти в этих новостях государство с гарантиями, которого давно нет, копаетесь в потухшем, холодном пепле, ища тепло, что еще должно произойти, чтобы пришло осознание
13:50:31 31-10-2023
без лоха и жизнь плоха, так мафия живет