Годовая инфляция ускорилась в Алтайском крае в сентябре

В некоторых сферах прирост цен при этом почти не изменился

31 октября 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Годовая инфляция в Алтайском крае в сентябре 2023 года ускорилась и составила 6,9%. Эксперты ЦБ объяснили, с чем это связано, а также добавили, как изменились цены для потребителей.

Из-за чего растет инфляция?

По словам специалистов, издержки предприятий в крае растут, а из-за падения курса рубля подорожал импорт. Животноводы, например, стали больше тратить на корма, ветеринарные препараты и уход за скотом.



Продукты подорожали

В регионе ускорился рост цен на свинину, говядину, мясо птицы и яйца. Килограмм говядины в сентябре стоил на 5,2% больше, чем в сентябре прошлого года, а килограмм свинины подорожал почти на 10%. Также увеличилась стоимость импортных овощей и фруктов.

Да и не только продукты

Рост цен на непродовольственные товары увеличился до 6%. Подорожали автомобили. Причины – растущая активность потребителей и ослабление рубля. Дополнительно повлиял запрет на поставки некоторых машин из Японии.

А что-то не подорожало совсем

"Темп прироста цен в сфере услуг в крае почти не изменился. Здесь инфляцию сдерживала ценовая политика крупных авиаперевозчиков. Для сохранения пассажиропотока и заполняемости рейсов они проводили распродажи билетов. В результате годовой рост цен на них замедлился", – рассказал управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов.

В месячной динамике цены и вовсе снизились.