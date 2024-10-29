ЦБ разрешил банкам оценивать долговую нагрузку клиентов

Финансовые организации смогут использовать платформу "Блумтех"

29 октября 2024, 17:45, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/885946

Центральный банк разрешил российским финансовым организациям использовать систему счет-скоринга от "Блумтех" для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, сообщает РБК. Платформа позволяет банкам обмениваться обезличенной информацией о денежных поступлениях клиентов без нарушения банковской тайны, что помогает принимать решения по заявкам заемщиков.

Представитель ЦБ заявил, что финансовые организации уже могут использовать "выписки по счетам" клиентов, а платформа "Блумтех" позволяет банкам обмениваться информацией в электронном виде с согласия заемщика. Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин отметил высокий спрос на использование такой технологии.

Показатель долговой нагрузки рассчитывается как соотношение ежемесячных платежей клиента по кредитам к его доходу. С октября 2019 года банки обязаны рассчитывать ПДН при выдаче займов, а лимиты ЦБ по ссудам привязаны к значениям ПДН для ограничения кредитования высокорисковых заемщиков.