ЦБ разрешил банкам оценивать долговую нагрузку клиентов
Финансовые организации смогут использовать платформу "Блумтех"
29 октября 2024, 17:45, ИА Амител
Центральный банк разрешил российским финансовым организациям использовать систему счет-скоринга от "Блумтех" для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, сообщает РБК. Платформа позволяет банкам обмениваться обезличенной информацией о денежных поступлениях клиентов без нарушения банковской тайны, что помогает принимать решения по заявкам заемщиков.
Представитель ЦБ заявил, что финансовые организации уже могут использовать "выписки по счетам" клиентов, а платформа "Блумтех" позволяет банкам обмениваться информацией в электронном виде с согласия заемщика. Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин отметил высокий спрос на использование такой технологии.
Показатель долговой нагрузки рассчитывается как соотношение ежемесячных платежей клиента по кредитам к его доходу. С октября 2019 года банки обязаны рассчитывать ПДН при выдаче займов, а лимиты ЦБ по ссудам привязаны к значениям ПДН для ограничения кредитования высокорисковых заемщиков.
18:33:10 29-10-2024
В августе интересовались кредитом. Не дожидаясь разрешения ЦБ, ещё летом в сбере сразу показали всю кредитную нагрузку, в которую входят ВСЕ кредитные карты со всех банков, Указан лимит карт. Только нет инфы, что ты этим лимитом пользуешься на 20% или совсем не пользуешься, ведь многим банки навязывают свои карты разными способами, типа "пригласи друга", получишь 2000р на свой счет. В банке же уверяли, что наличие кредитной карты ни к чему не обязывает, сегодня не пользуетесь, а завтра вдруг понадобится. Оказывается, влияет! Еще обещают включать в кредитную нагрузку "одобренные" кредиты. То есть спрашиваешь в банке, под какой процент дадите, они говорят, что всё индивидуально, надо заполнить анкету. Заполняешь, только после этого приходит "одобрение" и расчет процентов. Смотришь график, понимаешь, что на таких условиях не нужно, отказываешься. Так теперь это будет считаться как твоя долговая нагрузка, как будто взял! Кстати, на днях пришла СМС, что банк, уж не помню какой, без всякой просьбы, одобрил мне кредит в 30млн р под залог недвижимости!