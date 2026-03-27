В администрации Барнаула обсудили подготовку к паводку и ледоходу

27 марта 2026, 07:31, ИА Амител

Совещание по подготовке к паводку и ледоходу / Фото: barnaul.org

В Барнауле обсудили готовность города к весеннему паводку и ледоходу. По данным специалистов, запас воды в снежном покрове превышает норму, а устойчивое потепление в ближайшие дни может привести к интенсивному снеготаянию. В этих условиях городские службы усиливают подготовку к возможным подтоплениям.

Заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод состоялось 26 марта в администрации города. Его провел заместитель главы администрации Барнаула по защите населения и информации Игорь Лисин. В совещании приняли участие представители профильных комитетов, районных администраций, коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций.

О предварительном прогнозе паводковой ситуации доложил заместитель начальника Алтайского центра по гидрометеорологии Александр Люцигер. По его словам, к концу марта сформировались значительные снегозапасы, которые могут осложнить ситуацию при резком потеплении.

«На 20 марта запас воды в снеге составляет 134% относительно нормы, что достаточно много и нежелательно при процессе интенсивного снеготаяния, который вскоре начнется», — сообщил Люцигер.

Специалист также отметил, что уже начался процесс перехода к весеннему температурному режиму:

«25 марта среднесуточная температура практически приблизилась к нулевой отметке, режим снеготаяния запущен. В ночь на 27 марта проходит фронт с осадками в виде дождя и мокрого снега слабо умеренной интенсивности, после чего начинается устойчивый процесс выноса теплых воздушных масс».

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Барнауле ожидается потепление до +5…+8 градусов днем, при этом ночные температуры будут около нуля. Это означает, что процесс таяния снега станет непрерывным.

«С 1 апреля процесс выноса тепла увеличится, начнется режим интенсивного снеготаяния. Это будет достаточно устойчивый длительный процесс, что нежелательно при такой ситуации», — подчеркнул Люцигер.

О готовности городских систем к возможному паводку доложили представители коммунальных предприятий. Генеральный директор ООО "Барнаульская сетевая компания" Андрей Лавринец сообщил, что энергетическая инфраструктура уже переведена в режим повышенной готовности.

«С 16 марта в круглосуточном режиме организовано дежурство пяти оперативно-выездных бригад по всей зоне ответственности БСК. В случае необходимости предусмотрена организация дополнительно десяти бригад и необходимой спецтехники», — отметил Андрей Лавринец.

По его словам, особое внимание уделено 67 трансформаторным подстанциям и распределительным пунктам, расположенным в зонах возможного подтопления.

В свою очередь, директор по производству ООО "Барнаульский водоканал" Дмитрий Власов сообщил, что предприятие сформировало аварийный запас материалов и оборудования для обеспечения бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения. Для проведения ремонтных работ задействовано 12 бригад. Особый контроль установлен за ситуацией в поселке Затон, который традиционно находится в зоне риска.

Дополнительно директор МУП "Горэлектротранс" Сергей Радченко отметил, что в каждом подразделении предприятия сформированы аварийные бригады для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

Также о подготовке к паводковому периоду доложили представители районных администраций, которые отвечают за состояние территорий и проведение профилактических мероприятий на местах.

По итогам заседания Игорь Лисин поручил усилить контроль за территориями, подверженными подтоплению, и обеспечить оперативное реагирование на любые изменения обстановки. Городским службам поставлена задача совместно с профильными комитетами и районными администрациями реализовать полный комплекс противопаводковых мероприятий и без промедления устранять возможные последствия чрезвычайных ситуаций.

В администрации подчеркнули, что при текущих погодных условиях особое значение приобретает скоординированная работа всех служб, так как интенсивное и продолжительное снеготаяние может привести к осложнению паводковой ситуации как в городской черте, так и в пригороде.