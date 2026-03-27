Алтайский край вошел в тройку регионов с самым высоким уровнем отказов в автокредитах

Эксперты связывают это с осторожностью банков на фоне высокой долговой нагрузки заемщиков

27 марта 2026, 08:32, ИА Амител

Алтайский край занял третье место в антирейтинге регионов, где заемщикам чаще всего отказывают в автокредитах. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), пишет "Толк".

Самый высокий показатель отказов в феврале зафиксирован в Иркутской области — 87,8%. На втором месте Красноярский край с результатом 85,6%. Алтайский край с долей отказов 85,3% замкнул тройку лидеров. По сравнению с январем показатель в регионе снизился на 1,8%.

«После стабилизации в предыдущие несколько месяцев в феврале 2026 года одобрение банками заявок граждан на автокредиты немного выросло, но по-прежнему находится на низком уровне. Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что россияне предпочитают подержанные авто стоимостью до одного миллиона рублей. Сегмент бюджетных авто до 500 тыс. рублей занимает 22% рынка — это второе место по объему продаж.