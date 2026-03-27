В Барнауле сорвалась сделка по продаже завода ЖБИ-100

27 марта 2026, 08:41, ИА Амител

Завод могут продать / Фото: барнаульский ЖБИ-100

Сделка по покупке территории и имущественного комплекса завода ЖБИ-100 в Барнауле расстроилась. Об этом "Алтайской недвижимости" сообщили два источника, а также подтвердил "Толку" несостоявшийся покупатель — предприниматель Андрей Кутулуцкий.

О том, что завод на проспекте Энергетиков, 37а, выставлен на продажу, стало известно в начале марта 2026 года. Основным претендентом называли Кутулуцкого, занимающегося коммерческим девелопментом. Сообщалось, что он уже передал задаток.

Предприниматель видел в объекте потенциал для логистического узла или развития производств, но от комментариев о причинах отказа воздержался.

По данным "Толка", причиной могло стать решение продавца изменить существенные условия сделки, в том числе цену. Переговоры с другими потенциальными покупателями продолжаются, но участники настроены на более тщательное обсуждение.

Завод ЖБИ-100 уже прекратил работу, коллектив распущен. Источники отмечают, что восстановить производство в прежнем формате вряд ли удастся:

«Коллектив распущен, и собрать его заново — это сложно. Кроме того, потребность в железобетоне упала. Это связано с сокращением объемов строительства в целом».

Покупателям предлагались 10 га земли, производственные цеха площадью 22 тыс. кв. метров, склад готовой продукции, котельная, ж/д тупик и другая инфраструктура. Ранее завод входил в группу компаний "СтройГАЗ" экс-сенатора Сергея Белоусова.