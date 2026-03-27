В Барнауле сорвалась сделка по продаже завода ЖБИ-100
Предприятие уже прекратило работу, коллектив распущен
27 марта 2026, 08:41, ИА Амител
Сделка по покупке территории и имущественного комплекса завода ЖБИ-100 в Барнауле расстроилась. Об этом "Алтайской недвижимости" сообщили два источника, а также подтвердил "Толку" несостоявшийся покупатель — предприниматель Андрей Кутулуцкий.
О том, что завод на проспекте Энергетиков, 37а, выставлен на продажу, стало известно в начале марта 2026 года. Основным претендентом называли Кутулуцкого, занимающегося коммерческим девелопментом. Сообщалось, что он уже передал задаток.
Предприниматель видел в объекте потенциал для логистического узла или развития производств, но от комментариев о причинах отказа воздержался.
По данным "Толка", причиной могло стать решение продавца изменить существенные условия сделки, в том числе цену. Переговоры с другими потенциальными покупателями продолжаются, но участники настроены на более тщательное обсуждение.
Завод ЖБИ-100 уже прекратил работу, коллектив распущен. Источники отмечают, что восстановить производство в прежнем формате вряд ли удастся:
«Коллектив распущен, и собрать его заново — это сложно. Кроме того, потребность в железобетоне упала. Это связано с сокращением объемов строительства в целом».
Покупателям предлагались 10 га земли, производственные цеха площадью 22 тыс. кв. метров, склад готовой продукции, котельная, ж/д тупик и другая инфраструктура. Ранее завод входил в группу компаний "СтройГАЗ" экс-сенатора Сергея Белоусова.
08:45:26 27-03-2026
прекратил работу, коллектив распущен -ЖУТЬ.....................
15:15:37 27-03-2026
Гость (08:45:26 27-03-2026) прекратил работу, коллектив распущен -ЖУТЬ..................... почему?? хозяин-барин вообще-то. не ваше дело как ему использовать свою собственность
09:27:50 27-03-2026
Т.е. если собственник поменяется, то бетон опять востребован будет? Игра в кошки-мышки (капитализм). В другое время заменили одного-двух специалистов и далее производство приноси прибыль.. (перевыборы имелось ввиду).
15:16:05 27-03-2026
dok_СФ (09:27:50 27-03-2026) Т.е. если собственник поменяется, то бетон опять востребован... читать не умеете? все ж написано!
09:47:07 27-03-2026
Это хорошо или плохо?
11:19:29 27-03-2026
Кому как...
11:54:40 27-03-2026
Есть видео как в Китае целые города новостроек пустых сносят и новые нераспроданные электромобили ржавеют полями.
12:54:30 27-03-2026
Гость (11:54:40 27-03-2026) Есть видео как в Китае целые города новостроек пустых сносят... Ага. А вокруг колоситься ячмень! Ромуальдыч, ты ли это?
12:48:09 27-03-2026
Коллектив не распущен, а разогнан. Есть разница...
15:16:52 27-03-2026
В тему (12:48:09 27-03-2026) Коллектив не распущен, а разогнан. Есть разница...... какая разница-то? хозяин как решает так и происходит
14:26:42 27-03-2026
А почем продают?
15:17:16 27-03-2026
Гость (14:26:42 27-03-2026) А почем продают?... читаем буковки, пытаемся понять,
07:57:24 28-03-2026
да бабки отмыли и теперь все под разбор...первый завод так что ли...зачем лишние конкуренты в городе...а остальные договорятся по цене...а на работяг всем похер...хозяин барин...только он не строил ничего...все досталось по щелчка пальцев...там вообще бы СК и Прокуратуре поработать...
08:03:18 28-03-2026
там на металл зааод режут несколько месяцев...смена собственника...бетон невостребован...бабки отмыли и теперь в пыль его...СК и Прокуратура по этим баринам плачет