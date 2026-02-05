Стали известны причины резкого роста цен на говядину в России

Подорожание носит глобальный характер

05 февраля 2026, 22:04, ИА Амител

Мясо / Магазин / Говядина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России продолжается рост цен на говядину, и помимо мировых факторов на ситуацию влияет специфика отечественного производства. За год это мясо подорожало примерно на 15%, и сейчас средняя цена говядины составляет 693,5 рубля за килограмм. Такие данные приводит Руспродсоюз, пишет ura.ru.

Как пояснил изданию генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк, подорожание говядины носит глобальный характер. По его словам, во всем мире сокращается предложение мяса, в то время как спрос на него продолжает расти.

«Это мировая тенденция: предложение сокращается, а спрос на говядину растет», — отметил эксперт.

Костюк уточнил, что в разных странах снижение поголовья крупного рогатого скота происходит по разным причинам. Так, в США и Австралии на ситуацию повлияли природные катаклизмы. В результате Соединенные Штаты, оставаясь одним из крупнейших производителей говядины в мире, были вынуждены увеличить импорт мяса, что, по словам эксперта, "в том числе подтянуло и мировой рост цен".

«В Европе поголовье сократилось из-за политики "зеленых" правительств, которые выкупают фермы и уничтожают, чтобы сохранить озоновый слой», — заявил Костюк.

Отдельным фактором роста цен в России эксперт назвал структуру производства говядины. По его словам, в стране низкая доля специализированного мясного крупного рогатого скота.

«В балансе производства говядины 80% составляет мясо от молочного поголовья, которое в основном сосредоточено в агрохолдингах и имеет более высокую себестоимость, чем бычки, которых выращивают на фермах или в подсобных хозяйствах специально для производства мяса», — пояснил он.

Именно эта особенность, по оценке эксперта, дополнительно влияет на стоимость отечественной говядины.