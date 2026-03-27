Банковские услуги в селах предложили оказывать через ПВЗ маркетплейсов

В ряде стран, включая США и Индию, банки обязаны обеспечивать базовые услуги даже в небольших населенных пунктах

27 марта 2026, 09:14, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила рассмотреть новые форматы предоставления финансовых услуг в сельской местности — в том числе через "Почту России" и пункты выдачи заказов маркетплейсов, пишет РИА Новости.

С таким заявлением она выступила на пленарном заседании Госдумы РФ. По словам главы регулятора, в ряде стран, включая США и Индию, банки обязаны обеспечивать базовые услуги даже в небольших населенных пунктах.

«Мы не говорим о том, что нужно закрепить конкретную форму оказания таких финансовых услуг — это может быть через отделение банка облегченный формат, через почту, а может быть, и маркетплейсы, которые развивают свои точки присутствия, могут оказывать банковские услуги», — отметила Набиуллина.

Она также допустила, что подобный подход может стать обязательным для системно значимых банков: «Возможно, посмотреть, чтобы это была обязанность, ну и, соответственно, финансирование системно значимых кредитных организаций, которые имеют сеть по всей стране. Потому что иначе получается, что они работают только там, где прибыльно, а там, где нет достаточно доходов, у нас все остаются без базовых услуг».

При этом глава Центробанка подчеркнула, что речь идет не о поддержке отдельных организаций, а о повышении доступности финансовых услуг для населения.

