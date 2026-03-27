По словам депутата Ларисы Колесниковой, дорога этой зимой стала значительно опаснее

27 марта 2026, 06:50, ИА Амител

Чуйский тракт / Фото: стоп-кадр с видео читателя amic.ru

Содержание отрезка Чуйского тракта в Алтайском крае этой зимой, мягко говоря, оставляет желать лучшего: на дороге участились аварии, а легковые автомобили чаще обычного оказывались в кювете. Об этом на сессии АКЗС 26 марта заявила депутат фракции "Справедливая Россия — За правду" Лариса Колесникова.

«Этой зимой новый подрядчик чистил дорогу очень плохо: зауживал разворотные кольца и не посыпал виадуки [реагентом], оставлял посреди полос ледяной вал», — сообщила депутат.

Посредственное, по оценке Колесниковой, содержание дороги и привело к участившимся ДТП. Кроме того, по словам депутата, пострадало и состояние самого тракта: дорога, как подчеркнула женщина, из-за такого содержания находится не в нормативном состоянии. В особенности плох участок от поселка Сибирского в Первомайском районе до поворота на Бийск. В связи с чем политик потребовала привлечь подрядчика к ответственности.

«Прошу применить штрафные санкции к подрядчику и заставить его устранить изъяны к началу туристического сезона, так как многие туристы и путешественники из других регионов едут к нам в том числе посмотреть на Чуйский тракт — одну из красивейших дорог мира», — эмоционально завершила выступление Колесникова.

Название компании-подрядчика депутат не озвучила. Однако на портале ЕИС "Закупки" можно найти актуальный и действующий сегодня контракт на содержание алтайского сегмента Чуйского тракта, заключенный ФКУ "Управление автомобильных дорог "Алтай".

Подрядчиком по нему выступает АО "Новосибирскавтодор". Это, впрочем, не означает, что именно данная организация является виновником озвученных Колесниковой проблем. Кроме того, для того чтобы уверенно заявлять о том, что аварийность Чуйского тракта зимой 2025–2026 годов действительно повысилась, а состояние самой дороги ухудшилось, необходимы дополнительные данные и статистика органов правопорядка.

Напомним, еще 13 декабря 2025 года на отрезке Чуйского тракта в Первомайском районе Алтайского края произошло масштабное ДТП с участием шести транспортных средств разных габаритов. В результате аварии погибла женщина — пассажир автомобиля Toyota Premio. Еще одна пассажирка этого автомобиля получила травмы.