До +12 и мокрый снег. Какая погода ждет Алтайский край 27 марта
Порывы ветра могут достигать 11 м/с
27 марта 2026, 06:00, ИА Амител
Весна / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
До +12 градусов потеплеет в южных районах Алтайского края днем 27 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +2...+7 градусов. Местами в восточных и южных районах небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Возможны гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом в северный, 1–6 м/с, местами порывы до 11 м/с.
В Барнауле ожидается +4...+6 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом в северный, 1–6 м/с.
