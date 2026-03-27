В Госдуме предупредили о мошенниках, звонящих от имени поликлиник

Злоумышленники звонят под видом сотрудников медучреждений, чтобы выманить паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС

27 марта 2026, 09:33, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Мошенники освоили новую схему обмана: они звонят россиянам, представляясь сотрудниками поликлиник, страховых компаний и Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По словам парламентария, злоумышленники используют разные предлоги. Под видом приглашения на диспансеризацию они просят назвать паспортные данные и СНИЛС.

Другая уловка — звонок якобы от страховой компании с угрозой лишения бесплатной медицинской помощи и требованием продлить полис, сообщив код из СМС. Также мошенники могут представляться сотрудниками ЕМИАС, утверждая, что данные медицинской карты устарели, и убеждать скачать приложение по ссылке.

«Настоятельно рекомендую быть бдительными. Если вам поступил звонок от поликлиники якобы с приглашением на диспансеризацию и просьбой назвать данные паспорта и СНИЛС для этого, то кладите сразу же трубку. Ни в коем случае не называйте никакие персональные данные. Тем более не называйте никогда код из СМС якобы для подтверждения записи к врачу — это мошенники», — подчеркнул Леонов.

Депутат посоветовал сразу прекращать разговор, находить телефон поликлиники или страховой компании на официальном сайте и перезванивать самостоятельно. Также нельзя переходить по ссылкам и устанавливать неизвестные приложения.