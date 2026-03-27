От домашних тортов до кафе. Как барнаульская семья развивает бизнес на десертах

Супруги начали с небольшой точки, а теперь открыли полноценное кафе с собственной кухней

27 марта 2026, 08:00, ИА Амител

Вкусные пирожные / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Барнауле семья Якобсон запустила заведение с собственной кондитерской продукцией — кофейню Bakery House. Проект вырос из хобби: Наталья Якобсон изначально делала торты и десерты на заказ. Со временем предприниматели решили расшириться — перевезли цех и открыли полноценное заведение. Как барнаульская семья запустила собственный бизнес — читайте в материале amic.ru.

Семейное дело

По словам одного из владельцев кофейни, Дмитрия Якобсона, изначально его супруга Наталья занималась тортами на заказ, а он помогал ей развивать проект. Постепенно дело "шло в гору" и супруги решили открыть полноценную точку. Деньги Наталье на собственное заведение дал муж, который имеет опыт работы в бизнесе.

«У меня есть еще параллельно бизнес, я торгую стройматериалами. А здесь получилось так, что мы с супругой недавно поженились и решили открыть кофейню. Она работала в этой кофейне, а я помогал», — рассказал amic.ru Дмитрий.

Первое "семейное" заведение было максимально простым — небольшая кофейня с выдачей десертов. Но уже через несколько месяцев стало понятно, что проект можно масштабировать. Осенью прошлого года предприниматели начали ремонт в новом помещении, а затем открыли кафе с посадкой и кухней. Кондитерский цех перевезли туда же.

«Мы решили расшириться и уже открыли полноценное кафе. Цех перевезли сюда и сделали кухню», — пояснил Дмитрий.

Сейчас в заведении работают повара и бариста, а формат стал ближе к кафе с акцентом на десерты.

Ставка на собственное производство

Свое заведение предприниматели называют уже не кофейней, а кафе с акцентом на десерты. Такой формат, по их мнению, дает больше возможностей для развития. Главное отличие проекта — собственная кондитерская. По словам Дмитрия, упор делают на медовики, брауни, круассаны, торты. При этом часть позиций сделана по авторским рецептам. Проект развивался без участия государственных программ поддержки. Все вложения предприниматели сделали самостоятельно.

Сейчас главная задача бизнеса — не рост, а стабильность. Владельцы признают: рынок общепита переживает непростое время.

По словам предпринимателя, о дальнейшем расширении можно будет говорить только после того, как кафе выйдет на устойчивую прибыль. По оценке Дмитрия, в крупных городах число кофеен значительно выше, что говорит о потенциале роста и для регионов. В том числе и для Барнаула.

«Сейчас с торговлей и в общепите вообще очень все непросто. Поэтому основной приоритет — сохранить то, что сделали, и не потерять. На мой взгляд, рынок в Барнауле был перенасыщен. Но если смотреть на другие города, то, возможно, и нет. Все зависит от масштаба», — говорит Дмитрий.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.