Мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитается о работе администрации города за 2025 год
Мероприятие традиционно пройдет во время заседания БГД
27 марта 2026, 06:15, ИА Амител
27 марта мэр Барнаула Вячеслав Франк представит депутатам городской думы отчет о работе администрации краевой столицы в 2025 году. Посвященное этой теме заседание БГД стартует в 09:00.
Ожидается, что глава города расскажет о том, каких результатов по основным показателям — экономический рост, индекс промышленного производства и многое другое — достигла краевая столица, о вводе жилья и социальных объектов, а также об успехах или проблемах в различных сферах. Кроме того, отчет по традиции наверняка затронет и будущее города, в том числе прозвучат планы администрации по улучшению тех или иных аспектов жизни краевой столицы.
Помимо представителей депутатского корпуса БГД, участие в заседание примут представители краевых властей, федеральных ведомств и бизнеса, а также общественники. Однако итоговый "вердикт" выносить будут именно городские депутаты.
06:29:13 27-03-2026
А перед жителями города отчитаться не?
07:51:19 27-03-2026
Всё растёт в глубь и в ширь благодаря слаженной работе. Если что-то не колосится то это из-за сложной обстановки в геополитике и короновируса
09:55:36 27-03-2026
Отстоит фразу "Барнаул -столица мира " или нет?!
13:12:58 27-03-2026
Гость (09:55:36 27-03-2026) Отстоит фразу "Барнаул -столица мира " или нет?!... вы имели ввиду отстроит?