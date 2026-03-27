Мероприятие традиционно пройдет во время заседания БГД

27 марта 2026, 06:15, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

27 марта мэр Барнаула Вячеслав Франк представит депутатам городской думы отчет о работе администрации краевой столицы в 2025 году. Посвященное этой теме заседание БГД стартует в 09:00.

Ожидается, что глава города расскажет о том, каких результатов по основным показателям — экономический рост, индекс промышленного производства и многое другое — достигла краевая столица, о вводе жилья и социальных объектов, а также об успехах или проблемах в различных сферах. Кроме того, отчет по традиции наверняка затронет и будущее города, в том числе прозвучат планы администрации по улучшению тех или иных аспектов жизни краевой столицы.

Помимо представителей депутатского корпуса БГД, участие в заседание примут представители краевых властей, федеральных ведомств и бизнеса, а также общественники. Однако итоговый "вердикт" выносить будут именно городские депутаты.