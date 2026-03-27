Мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитается о работе администрации города за 2025 год

27 марта 2026, 06:15, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
27 марта мэр Барнаула Вячеслав Франк представит депутатам городской думы отчет о работе администрации краевой столицы в 2025 году. Посвященное этой теме заседание БГД стартует в 09:00.

Ожидается, что глава города расскажет о том, каких результатов по основным показателям — экономический рост, индекс промышленного производства и многое другое — достигла краевая столица, о вводе жилья и социальных объектов, а также об успехах или проблемах в различных сферах. Кроме того, отчет по традиции наверняка затронет и будущее города, в том числе прозвучат планы администрации по улучшению тех или иных аспектов жизни краевой столицы.

Помимо представителей депутатского корпуса БГД, участие в заседание примут представители краевых властей, федеральных ведомств и бизнеса, а также общественники. Однако итоговый "вердикт" выносить будут именно городские депутаты.

Гость

06:29:13 27-03-2026

А перед жителями города отчитаться не?

Гость

07:51:19 27-03-2026

Всё растёт в глубь и в ширь благодаря слаженной работе. Если что-то не колосится то это из-за сложной обстановки в геополитике и короновируса

Гость

09:55:36 27-03-2026

Отстоит фразу "Барнаул -столица мира " или нет?!

Гость

13:12:58 27-03-2026

Гость (09:55:36 27-03-2026) Отстоит фразу "Барнаул -столица мира " или нет?!... вы имели ввиду отстроит?

