"Мы станем сильнее". Руководство ХК "Динамо-Алтай" объяснило провальный сезон в ВХЛ
Барнаульский коллектив занял 29-е место из 32
27 марта 2026, 07:14, Вячеслав Кондаков
Команда "Динамо-Алтай" завершила выступление в сезоне 2025–2026 в OLIMPBET чемпионате России по хоккею — Всероссийской хоккейной лиги. Наша команда заняла 29-е место из 32 в регулярном чемпионате, хотя изначально руководство клуба ставило задачу бороться за зону плей-офф. На пресс-конференции для журналистов 26 марта, посвященной итогам сезона, директор клуба Руслан Чайкин и генеральный менеджер Артемий Лакиза рассказали о достижениях, проблемах и планах на будущее. Если коротко: в ходе сезона было допущено много ошибок, которые "разрушили" коллектив и теперь команду ждет масштабная перестройка.
Почему сезон получился провальным?
Совокупность факторов. Всех подробностей руководство клуба рассказывать не стало. Однако костяк команды не смог найти диалога с тренерским штабом. Некоторые игроки начали сезон в плохой форме и с лишним весом. Кроме того, сложные отношения были между генеральным менеджером Артемием Лакизой и главным тренером. Количество пропущенных шайб также стало одной из самых слабых сторон команды. В ворота "Динамо-Алтай" забросили 193 шайбы — худший показатель в лиге, если не считать клуб "Челны", который 16 марта преодолел данный антирекорд. Неудивительно, что после столь неудачного начала сезона в ХК "Динамо-Алтай" произошли изменения в тренерском составе. В ноябре тренер Дмитрий Пархоменко был заменен Владимиром Гусевым.
«Сезон был сложным и тяжелым, как на эмоциональном уровне, так и с точки зрения принятия решений. Мы не выполнили задачи, которые ставили перед собой. Однако этот опыт стоит в нашей копилке, и мы будем двигаться вперед», — отметил Руслан Чайкин.
Директор клуба извинился перед болельщиками за плохой результат, они поддерживали команду даже в самых провальных матчах. Претензий нет также к обслуживающему персоналу.
«Поддержка болельщиков — это то, что дает нам силы. Мы благодарны всем за то, что продолжаете поддерживать команду, несмотря на трудности. Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания», — сказал Руслан Чайкин.
Одним из главных факторов, влияющих на результат команды, стала недостаточная сбалансированность состава. Как отмечает тренерский штаб, команда часто не могла "поймать" баланс в своей игре, особенно в атаке и обороне.
«Мы стали больше забивать после смены тренера, но в обороне ситуация ухудшилась. Мы все понимаем, что нужно найти этот баланс, чтобы добиться стабильности», — пояснил Артемий Лакиза.
Кроме того, значительные изменения в составе, в том числе переходы игроков, также стали проблемой. По словам Артемия Лакизы, не всегда удавалось привлечь качественных хоккеистов.
Будет ли клуб участвовать в ВХЛ в следующем сезоне?
Да. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, клубу удалось сохранить поддержку со стороны администрации региона и гарантированное финансирование на следующий сезон. Бюджет "Динамо-Алтая" составит около 200 миллионов рублей. Остальные средства будут искать из других источников и партнеров, чтобы увеличить финансовую стабильность и улучшить состав команды.
«Мы благодарны губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко за постоянное внимание к спорту в регионе, в том числе к хоккею. Несмотря на текущие экономические проблемы, нам подтвердили бюджет. Это важный момент, и мы будем продолжать работать в рамках этих финансов», — подчеркнул Руслан Чайкин.
По словам директора клуба, 200 миллионов — это один из самых маленьких бюджетов во всей ВХЛ. Основные расходы — выездные матчи и зарплаты игроков.
Одной из ключевых задач клуба на следующий сезон является привлечение новых спонсоров и партнеров, что позволит улучшить финансовую ситуацию и создать более конкурентоспособную команду. В частности, клуб будет работать с местными бизнесменами и государственной поддержкой для увеличения бюджета.
«Привлечение спонсоров — это важный момент для клуба. Мы будем работать над этим и надеемся на поддержку бизнес-сообщества и местных властей», — отметил Руслан Чайкин.
Кто будет руководить командой?
Пока неизвестно. Скорее всего, Владимир Гусев не продолжит работу в Барнауле. Сейчас идет поиск молодого и амбициозного тренера, которому дадут возможность "перестраивать" команду ближайшие несколько лет.
Сколько игроков покинет клуб?
Перед сезоном состав команды претерпел значительные изменения. На старте сезона были сохранены лидеры прошлого года, но ряд спортсменов не смогли адаптироваться к игровым условиям, что повлияло на общий результат. В частности, из-за этого пришлось по ходу сезона расстаться с лидерами "Динамо" — Александром Ремовым и Ю Сато.
«Мы рассчитывали на определенных игроков, но не все смогли показать нужный уровень игры, особенно на старте сезона. Ситуация с Ремовым и Сато — это яркий пример того, как сложности с адаптацией игроков могут повлиять на итоговый результат. Мы верили в Александра и рассчитывали на его помощь, но начало сезона не дало нужных результатов. Он не смог найти свою игру, и мы вынуждены были пойти на обмен», — отметил Лакиза.
Сложности с составом также касались ротации игроков, и несколько хоккеистов не оправдали ожидания. Это тоже повлияло на общий результат команды. В клубе намерены уделить больше внимания балансу между атакующими и оборонительными действиями.
«После смены тренерского штаба атака стала гораздо сильнее, но, к сожалению, игра в обороне пострадала. Мы продолжим работать над этим в предстоящем сезоне», — сказал Лакиза.
Ожидается, что на следующий сезон в команде останется не более десяти игроков из нынешнего состава. Сейчас идет активный поиск новых, в основном молодых.
«Для нас важно создавать не только сильную команду, но и постоянно работать над омоложением состава. Мы планируем активно искать новых игроков и работать с нашими молодыми хоккеистами», — сообщил Чайкин.
Кроме того, в следующем сезоне клуб будет искать баланс в тренерской работе, улучшая как атакующие, так и оборонительные действия.
Будет ли клуб менять стратегию?
Говоря о будущем клуба, руководство "Динамо-Алтая" подчеркнуло, что планирует развивать команду поэтапно, с учетом текущих реалий. Хотя в краткосрочной перспективе цель — попасть в плей-офф и показать хороший результат, на долгосрочную перспективу клуб будет работать над созданием более стабильной команды, готовой к борьбе за высокие места в чемпионате.
«Наша цель — создать сильную команду, которая будет способна бороться за плей-офф, но при этом мы понимаем, что для этого нам нужно время и поддержка всех сторон. Мы будем развивать команду постепенно, не забывая о молодежи», — подчеркнул Артемий Лакиза.
Руководитель клуба Руслан Чайкин уверен, что нужно строить систему, для этого привлекать местных воспитанников, но пока школа "Алтай" не поставляет талантливых игроков, способных давать высокий результат.
«Мы вернемся в следующем сезоне, мы вернемся сильнее», — добавил Артемий Лакиза.
07:17:14 27-03-2026
Главное не победы, главное участие)
07:22:26 27-03-2026
"Бюджет "Динамо-Алтая" составит около 200 миллионов рублей."--------- 200 лямов коту под хвост...
07:57:05 27-03-2026
Гость (07:22:26 27-03-2026) "Бюджет "Динамо-Алтая" составит около 200 миллионов рублей."... Почему сразу "под хвост"? Это на чью-то сытую жизнь. И вместо того,чтобы пристрелить эту дохлую лошадь,они будут кормиться,пока не отцепят от бюджетного финансирования.
07:32:03 27-03-2026
200 млн на третьесортных хоккеистов, которых вообще никуда кроме барнаула не берут.
лучше бы на детский хоккей эти деньги пустили.
родители абсолютно сами все подкупают чтобы дети тренировались.
и доплачивают, чтобы тренер это все подальше не послал
08:01:48 27-03-2026
Гость (07:32:03 27-03-2026) 200 млн на третьесортных хоккеистов, которых вообще никуда к... "Это деньги, кого нада деньги" с, чуть изменил крылатое выражение. Всегда друг перед другом хвалились, собаками, лошадьми, красавицами...
08:18:24 27-03-2026
Да не станете вы сельнее! Преспективных хоккеистов другие клубы еще котятами разбирают! А вы все ушами хлопаете... Не умеете на долгосрочную перспективу работать - не беритесь. Позорники
09:32:47 27-03-2026
Гость (08:18:24 27-03-2026) Да не станете вы сельнее! Преспективных хоккеистов другие к... Детей 2015 года рождения из хк Алтай пять человек / с тренером Тетериным /прошлый год пригласили в хк Москвы ,а Лакизе не удалось привлечь игроков со стороны , занимайтесь детским хоккеем и выращивайте своих ,льда не хватает ,тренерского состава нет ибо нормальных растащили и чего ждём
09:33:04 27-03-2026
Гость (08:18:24 27-03-2026) Да не станете вы сельнее! Преспективных хоккеистов другие к... Это точно сЕла есть ума не надо! Давно приехали?
10:29:56 27-03-2026
"Почему сезон получился провальным?"
Очевидно же - потому что тупо играть не умеют, не по сеньке шапка. К чему все это словоблудие?
12:52:06 27-03-2026
Вот если работник не выполняет свою работу то его наказывают рублем. Интересно кого нибуть наказали за этот позор?
15:27:57 27-03-2026
Гость (12:52:06 27-03-2026) Вот если работник не выполняет свою работу то его наказывают... никого, деньги то осваиваются, по факту гораздо меньше, туда нужно ФСБ заслать на проверку!
13:44:28 27-03-2026
Руслан+Артем=хоккей родился в Канаде, а умер в Алтайском крае.... Вы, когда работаете, консультируйтесь(бесплатно) хоть с компетентными людьми, не себя имею ввиду, а например Бугорского(он столько кризисов пережил,имеет огромный опыт, Артем Поломошнов и др.
15:04:02 27-03-2026
200 млн на детский хоккей - отличная идея. Или на строительство новых круглогодичных площадок в городе. Или на то и другое. 200 млн в год! Это сколько можно было сделать за 10 прошлых лет? Но нет, ничего не сделали.
15:29:28 27-03-2026
Мда (15:04:02 27-03-2026) 200 млн на детский хоккей - отличная идея. Или на строительс... потому чо эти деньги не идут в хоккей, понимаете?? видимо не понимает вообще никто кроме нас тут в отделе. все ждем когда разрешат проверку аудиторскую о растратах
18:59:09 27-03-2026
Да идите вы со своим детским хоккеем ... вы же ( родители ) хотите , чтобы ваши сыновья стали известными и богатыми , как Овечкин , Малкин , Капризов и наш Свечников .... а за этот шанс надо вкладывать свои деньги . А нам нужен профессиональный хоккей и слава Богу он уже три сезона есть в Барнауле . В крае нет титульного спонсора для хоккейного клуба , который давал бы хотя бы 200 млн. рублей как край . Главное , чтобы хоккей был и команда боролась за место в плей-офф . Название клуба надо сменить , т.к оно двойное и пользы от общества " Динамо " нет совсем ... ни рубля не дали .
22:12:34 01-04-2026
С.М. (18:59:09 27-03-2026) Да идите вы со своим детским хоккеем ... вы же ( родители ) ... Что процентов имя клуба нужно менять, лыжники еще вцепились в Ракшина бубанами своими в лосинах, а толку от них как с козла молока,Ракшин нужен как ген спонсор, тогда взлетим