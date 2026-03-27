"Мы станем сильнее". Руководство ХК "Динамо-Алтай" объяснило провальный сезон в ВХЛ

Барнаульский коллектив занял 29-е место из 32

27 марта 2026, 07:14, Вячеслав Кондаков

Матч ХК "Динамо-Алтай" / Фото: сайт клуба

Команда "Динамо-Алтай" завершила выступление в сезоне 2025–2026 в OLIMPBET чемпионате России по хоккею — Всероссийской хоккейной лиги. Наша команда заняла 29-е место из 32 в регулярном чемпионате, хотя изначально руководство клуба ставило задачу бороться за зону плей-офф. На пресс-конференции для журналистов 26 марта, посвященной итогам сезона, директор клуба Руслан Чайкин и генеральный менеджер Артемий Лакиза рассказали о достижениях, проблемах и планах на будущее. Если коротко: в ходе сезона было допущено много ошибок, которые "разрушили" коллектив и теперь команду ждет масштабная перестройка.

Почему сезон получился провальным?

Совокупность факторов. Всех подробностей руководство клуба рассказывать не стало. Однако костяк команды не смог найти диалога с тренерским штабом. Некоторые игроки начали сезон в плохой форме и с лишним весом. Кроме того, сложные отношения были между генеральным менеджером Артемием Лакизой и главным тренером. Количество пропущенных шайб также стало одной из самых слабых сторон команды. В ворота "Динамо-Алтай" забросили 193 шайбы — худший показатель в лиге, если не считать клуб "Челны", который 16 марта преодолел данный антирекорд. Неудивительно, что после столь неудачного начала сезона в ХК "Динамо-Алтай" произошли изменения в тренерском составе. В ноябре тренер Дмитрий Пархоменко был заменен Владимиром Гусевым.

«Сезон был сложным и тяжелым, как на эмоциональном уровне, так и с точки зрения принятия решений. Мы не выполнили задачи, которые ставили перед собой. Однако этот опыт стоит в нашей копилке, и мы будем двигаться вперед», — отметил Руслан Чайкин.

Директор клуба извинился перед болельщиками за плохой результат, они поддерживали команду даже в самых провальных матчах. Претензий нет также к обслуживающему персоналу.

«Поддержка болельщиков — это то, что дает нам силы. Мы благодарны всем за то, что продолжаете поддерживать команду, несмотря на трудности. Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания», — сказал Руслан Чайкин.

Одним из главных факторов, влияющих на результат команды, стала недостаточная сбалансированность состава. Как отмечает тренерский штаб, команда часто не могла "поймать" баланс в своей игре, особенно в атаке и обороне.

«Мы стали больше забивать после смены тренера, но в обороне ситуация ухудшилась. Мы все понимаем, что нужно найти этот баланс, чтобы добиться стабильности», — пояснил Артемий Лакиза.

Кроме того, значительные изменения в составе, в том числе переходы игроков, также стали проблемой. По словам Артемия Лакизы, не всегда удавалось привлечь качественных хоккеистов.

Будет ли клуб участвовать в ВХЛ в следующем сезоне?

Да. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, клубу удалось сохранить поддержку со стороны администрации региона и гарантированное финансирование на следующий сезон. Бюджет "Динамо-Алтая" составит около 200 миллионов рублей. Остальные средства будут искать из других источников и партнеров, чтобы увеличить финансовую стабильность и улучшить состав команды.

«Мы благодарны губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко за постоянное внимание к спорту в регионе, в том числе к хоккею. Несмотря на текущие экономические проблемы, нам подтвердили бюджет. Это важный момент, и мы будем продолжать работать в рамках этих финансов», — подчеркнул Руслан Чайкин.

По словам директора клуба, 200 миллионов — это один из самых маленьких бюджетов во всей ВХЛ. Основные расходы — выездные матчи и зарплаты игроков.

Одной из ключевых задач клуба на следующий сезон является привлечение новых спонсоров и партнеров, что позволит улучшить финансовую ситуацию и создать более конкурентоспособную команду. В частности, клуб будет работать с местными бизнесменами и государственной поддержкой для увеличения бюджета.

«Привлечение спонсоров — это важный момент для клуба. Мы будем работать над этим и надеемся на поддержку бизнес-сообщества и местных властей», — отметил Руслан Чайкин.

Кто будет руководить командой?

Пока неизвестно. Скорее всего, Владимир Гусев не продолжит работу в Барнауле. Сейчас идет поиск молодого и амбициозного тренера, которому дадут возможность "перестраивать" команду ближайшие несколько лет.

Сколько игроков покинет клуб?

Перед сезоном состав команды претерпел значительные изменения. На старте сезона были сохранены лидеры прошлого года, но ряд спортсменов не смогли адаптироваться к игровым условиям, что повлияло на общий результат. В частности, из-за этого пришлось по ходу сезона расстаться с лидерами "Динамо" — Александром Ремовым и Ю Сато.

«Мы рассчитывали на определенных игроков, но не все смогли показать нужный уровень игры, особенно на старте сезона. Ситуация с Ремовым и Сато — это яркий пример того, как сложности с адаптацией игроков могут повлиять на итоговый результат. Мы верили в Александра и рассчитывали на его помощь, но начало сезона не дало нужных результатов. Он не смог найти свою игру, и мы вынуждены были пойти на обмен», — отметил Лакиза.

Сложности с составом также касались ротации игроков, и несколько хоккеистов не оправдали ожидания. Это тоже повлияло на общий результат команды. В клубе намерены уделить больше внимания балансу между атакующими и оборонительными действиями.

«После смены тренерского штаба атака стала гораздо сильнее, но, к сожалению, игра в обороне пострадала. Мы продолжим работать над этим в предстоящем сезоне», — сказал Лакиза.

Ожидается, что на следующий сезон в команде останется не более десяти игроков из нынешнего состава. Сейчас идет активный поиск новых, в основном молодых.

«Для нас важно создавать не только сильную команду, но и постоянно работать над омоложением состава. Мы планируем активно искать новых игроков и работать с нашими молодыми хоккеистами», — сообщил Чайкин.

Кроме того, в следующем сезоне клуб будет искать баланс в тренерской работе, улучшая как атакующие, так и оборонительные действия.

Будет ли клуб менять стратегию?

Говоря о будущем клуба, руководство "Динамо-Алтая" подчеркнуло, что планирует развивать команду поэтапно, с учетом текущих реалий. Хотя в краткосрочной перспективе цель — попасть в плей-офф и показать хороший результат, на долгосрочную перспективу клуб будет работать над созданием более стабильной команды, готовой к борьбе за высокие места в чемпионате.

«Наша цель — создать сильную команду, которая будет способна бороться за плей-офф, но при этом мы понимаем, что для этого нам нужно время и поддержка всех сторон. Мы будем развивать команду постепенно, не забывая о молодежи», — подчеркнул Артемий Лакиза.

Руководитель клуба Руслан Чайкин уверен, что нужно строить систему, для этого привлекать местных воспитанников, но пока школа "Алтай" не поставляет талантливых игроков, способных давать высокий результат.

«Мы вернемся в следующем сезоне, мы вернемся сильнее», — добавил Артемий Лакиза.