Росстандарт принял новый ГОСТ на шариковые ручки

Ручка должна писать без нажима с первого касания даже после трех часов без колпачка, а линия — не оставлять отпечатка

27 марта 2026, 07:46, ИА Амител

Шариковая ручка / Фото: katemangostar / freepik.com
Росстандарт принял новый ГОСТ на шариковые ручки. Документ вступит в силу в сентябре текущего года, выяснило РИА Новости. Предыдущий стандарт действовал с 1992 года и был переиздан в 2005-м.

Новый ГОСТ впервые устанавливает требования к материалам и конструкции, вводит классификацию изделий, а также описывает методы испытаний, правила маркировки и упаковки.

Металлические детали должны быть из коррозионно-стойких металлов с защитно-декоративным покрытием. Все материалы не должны представлять вред для здоровья.

Согласно документу, ручка должна писать без нажима с первого касания бумаги — даже после того, как она пролежала со снятым колпачком три часа. Линия, нанесенная ручкой, не должна оставлять отпечатка.

Длина непрерывной линии без клякс должна составлять не менее 400 метров для стержней диаметром свыше 3 миллиметров и не менее 200 метров — для более тонких.

Если ручка упадет с высоты одного метра на деревянную поверхность, детали не должны разрушаться.

В Росстандарте отметили, что принятие стандарта — часть системной работы по формированию нормативной базы в сегменте школьно-письменных принадлежностей.

Комментарии 9

Гость

07:51:37 27-03-2026

Теперь заживём

Гость

07:53:58 27-03-2026

стандарт? ручки? а ю сириоус?
невменяемые

Гость

07:59:35 27-03-2026

Класс!!! Надо попробовать прочертить линию длиной 400 м.
Вдруг нам подделки продают?!

Гость

08:00:04 27-03-2026

2026 год - год ГОСТов...как без них жилось то.. страшно подумать!!!

ВВП

08:03:56 27-03-2026

Ой, что делается)) Как же теперь жить победителям тендеров с изделиями из китая.?

Гость

08:04:29 27-03-2026

"Если ручка упадет с высоты одного метра на деревянную поверхность, детали не должны разрушаться."--------- Этот ГОСТ придумывали военпреды танкового завода.

Гость

08:35:54 27-03-2026

И чтобы жеваной бумагой нельзя было из них стрелять. А то ишь чего удумали!

Элен без ребят

09:47:38 27-03-2026

это очень важно для нас (цэ)

Вау

12:41:31 27-03-2026

Это прорыв, это изобретение колеса! Гении!

