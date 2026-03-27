27 марта 2026, 07:46, ИА Амител

Шариковая ручка / Фото: katemangostar / freepik.com

Росстандарт принял новый ГОСТ на шариковые ручки. Документ вступит в силу в сентябре текущего года, выяснило РИА Новости. Предыдущий стандарт действовал с 1992 года и был переиздан в 2005-м.

Новый ГОСТ впервые устанавливает требования к материалам и конструкции, вводит классификацию изделий, а также описывает методы испытаний, правила маркировки и упаковки.

Металлические детали должны быть из коррозионно-стойких металлов с защитно-декоративным покрытием. Все материалы не должны представлять вред для здоровья.

Согласно документу, ручка должна писать без нажима с первого касания бумаги — даже после того, как она пролежала со снятым колпачком три часа. Линия, нанесенная ручкой, не должна оставлять отпечатка.

Длина непрерывной линии без клякс должна составлять не менее 400 метров для стержней диаметром свыше 3 миллиметров и не менее 200 метров — для более тонких.

Если ручка упадет с высоты одного метра на деревянную поверхность, детали не должны разрушаться.

В Росстандарте отметили, что принятие стандарта — часть системной работы по формированию нормативной базы в сегменте школьно-письменных принадлежностей.