На Алтае опекун оформила более десяти кредитов на подопечного во время его службы в армии

Молодому человеку начали поступать звонки из банков с требованием погасить задолженности

27 марта 2026, 09:00, ИА Амител

В Чойском районе возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней местной жительницы, подозреваемой в хищении средств с банковского счета подопечного. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

В полицию обратился 19-летний житель района. По его словам, к пропаже денег причастна родственница, ранее оформившая над ним опекунство. Несколько лет назад женщина стала его официальным опекуном, а после достижения юношей совершеннолетия и его ухода на военную службу попросила у него банковскую карту и доступ к мобильному приложению, сославшись на блокировку собственных счетов.

Позднее молодому человеку начали поступать звонки из банков с требованием погасить задолженности. Проверка показала, что на его имя оформлено 13 потребительских кредитов на сумму более 276 тысяч рублей. Как установили правоохранители, деньги были переведены на счет опекуна.

«После возвращения со службы юноша попытался разобраться в ситуации. Женщина признала, что оформляла кредиты, объяснив это бытовыми нуждами, однако погашать задолженность отказалась, предложив оформить банкротство», — отметили в ведомстве.

Молодой человек обратился в полицию. Подозреваемую доставили в отдел, где она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража с банковского счета.

