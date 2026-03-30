Световозвращатели могут спасти жизнь пешеходу, а в отдельных случаях использовать их строго обязательно

30 марта 2026, 15:40, ИА Амител erid: 2W5zFHc7ZBX

Пешеход в одежде со световозвращающими элементами / Фото сгенерировано нейросетью GigaChat

Ночные наезды на пешеходов, к сожалению, нередко фигурируют в статистике аварийности на территории региона. Часто такие происшествия происходят из-за отсутствия видимости человека на проезжей части. Во избежание такого рода ДТП необходимо использовать одежду и аксессуары со световозвращающими элементами. Что такое световозвращатели, как ими пользоваться и какая будет ответственность за их отсутствие — читайте на amic.ru.

Что такое световозвращатели?

Световозвращающие элементы (или световозвращатели) — это элементы, изготовленные из специальных материалов, которые способны возвращать луч света обратно к источнику. Под лучами фар автомобиля предметы с такими элементами светятся ярким белым цветом и делают того, кто их носит, более заметным для водителей.

Существует несколько типов световозвращателей для пешеходов:

амофиксирующие браслеты или повязки;

брелоки;

значки;

катафоты;

жилеты, накидки и ременные системы;

термонаклейки (аппликации);

световозвращающие ленты (полосы), канты, резинки, тесьма на одежде.

Зачем нужны световозвращатели?

Водитель, движущийся со скоростью 40 км/ч с ближним светом фар, замечает пешехода, у которого нет световозвращающего элемента, всего за 25–30 метров. Даже при экстренном торможении в этом случае избежать наезда на пешехода не удастся. А это значит — травмы или летальный исход.

За два месяца 2026 года на территории Алтайского края произошло 40 наездов на пешеходов в темное время суток, в которых шесть человек погибли и 35 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Световозвращатели делают человека заметным для водителя на расстоянии 150–200 метров, а при движении автомобиля с дальним светом фар — до 350 метров. Эта дистанция дает водителю 15–25 секунд, чтобы сбросить скорость и затормозить безопасно.

Как использовать световозвращатели?

Размещать световозвращатели стоит на высоте 80–100 см от земли — на уровне бедер или груди у взрослого или на уровне плеч и головы у ребенка, чтобы свет фар попадал точно на них;

использовать одновременно не менее четырех световозвращателей разных форм и размеров со всех сторон одежды: спереди, сзади и на рукавах;

размещать световозвращающие элементы не только на одежде, но и на рюкзаках, головных уборах, обуви, колясках, личных вещах, велосипедах, роликах и других предметах;

использовать элементы серо-белого и лимонного цветов, так как они обладают наилучшим световозвращающим эффектом и обеспечивают максимальную заметность пешеходов на дороге;

лучшим вариантом световозвращателя является лента длиной не менее 7 см.

Если рост ребенка ниже 140 см, то световозвращатели должны быть размещены на рюкзаке, головном уборе и верхней части рукава. Вообще, чем больше таких элементов на одежде школьника, тем он заметнее для водителя.

При этом в Госавтоинспекции напоминают: световозвращающие элементы, безусловно, повышают видимость пешехода в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, снижая риск ДТП, однако не являются абсолютной гарантией безопасности. Поэтому при каждом пересечении проезжей части пешеход обязан перед выходом на дорогу остановиться, осмотреться и убедиться, что приближающихся транспортных средств нет или водители видят вас и пропускают.

Могут ли наказать за отсутствие световозвращателей?

Согласно пункту 1 раздела 4 Правил дорожного движения ("Обязанности пешеходов"), при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Однако при движении вне населенных пунктов в темное время суток это будет уже не рекомендация, а обязательное требование.

За нарушение этого правила по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ ("Нарушение ПДД РФ пешеходом или иным лицом, участвующим в дорожном движении") пешеход может получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Кстати, водитель также должен иметь в автомобиле сигнальный жилет со световозвращающими элементами. Согласно пункту 3.4 раздела 2 ПДД РФ ("Общие обязанности водителей") в случае вынужденной остановки транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости водитель на проезжей части или обочине должен надеть куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала.

За нарушение этого правила водитель также будет наказан по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ (как пешеход) и получит штраф в размере 500 рублей.

