Как устроить ребёнка в детский сад в Барнауле и когда будут распределять путёвки?

Есть несколько способов встать на очередь в детский сад:

1. Достаточно заполнить электронное заявление на АИС "Е-Услуги. Образование". В этом документе можно указать до пяти дошкольных учреждений. Первый в этом списке – самый удобный для родителей, например, рядом с домом или с работой, а дальше – по убывающей. После того как заявление будет заполнено, ему автоматически присваивается номер, информация об этом появляется на мониторе. Достаточно его зафиксировать, чтобы в дальнейшем иметь возможность отслеживать статус заявления, позицию ребёнка в очереди.

2. Можно встать на очередь в ДОУ также через ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (ЕПГУ). В этом случае все оповещения будут автоматически приходить в личный кабинет родителя.

3. Подать заявление можно и лично, записавшись на приём к специалисту в отдел дошкольного образования. Там зарегистрируют ваше обращение и сообщат его номер. Дальше за судьбой заявления можно будет следить через сервис "Получение информации о зарегистрированном заявлении" на портале АИС "Е-услуги. Образование" (https://eso.edu22.info).