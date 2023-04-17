Как устроить ребёнка в детский сад в Барнауле и когда будут распределять путёвки?
В этом году списки опубликуют 25 апреля
17 апреля 2023, 07:20, Ирина Киселева
Уже скоро в Барнауле будут распределять места в детские сады. Традиционно это происходит в последних числах апреля. В 2023 году списки зачисленных в дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) будут сформированы уже 25 апреля. Как родителям получить место в садике для малыша и не "проспать" свою путёвку, читайте в материале amic.ru.
Когда нужно записать ребёнка на очередь в детский сад?
Если хотите гарантированно получить место для своего ребёнка в выбранном вами детском саду, встать на очередь нужно как можно раньше. В идеале сделать это сразу, как только получите свидетельство о его рождении.
"На позицию в очереди, а значит, и шансы на зачисление в приоритетное ДОУ, влияют возраст ребёнка и дата его регистрации в реестре", – поясняют в комитете по образованию города Барнаула.
Что нужно делать, чтобы попасть на очередь в детский сад в Барнауле и как потом её отслеживать?
Есть несколько способов встать на очередь в детский сад:
1. Достаточно заполнить электронное заявление на АИС "Е-Услуги. Образование". В этом документе можно указать до пяти дошкольных учреждений. Первый в этом списке – самый удобный для родителей, например, рядом с домом или с работой, а дальше – по убывающей. После того как заявление будет заполнено, ему автоматически присваивается номер, информация об этом появляется на мониторе. Достаточно его зафиксировать, чтобы в дальнейшем иметь возможность отслеживать статус заявления, позицию ребёнка в очереди.
2. Можно встать на очередь в ДОУ также через ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (ЕПГУ). В этом случае все оповещения будут автоматически приходить в личный кабинет родителя.
3. Подать заявление можно и лично, записавшись на приём к специалисту в отдел дошкольного образования. Там зарегистрируют ваше обращение и сообщат его номер. Дальше за судьбой заявления можно будет следить через сервис "Получение информации о зарегистрированном заявлении" на портале АИС "Е-услуги. Образование" (https://eso.edu22.info).
Кто может подать заявление на очередь в детский сад?
Какие документы потребуются?
При постановке на очередь в детский сад, помимо заявления, потребуются:
– паспорт;
– свидетельство о рождении ребёнка;
– документы, подтверждающие законность представления прав ребёнка (для иностранцев и лиц без гражданства);
– документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
– документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
– документ о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при наличии).
У кого есть преимущество при зачислении в детский сад?
У некоторых семей есть льготы на внеочередное, первоочередное и преимущественное зачисление.
Внеочередное право на зачисление есть у детей:
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судей;
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прокуроров;
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сотрудников Следственного комитета;
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людей, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС;
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граждан, проходящих службу в СВО.
Первоочередное право на зачисление есть у детей-инвалидов и детей:
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военнослужащих;
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сотрудников полиции;
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многодетных родителей;
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родителей с инвалидностью;
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сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Федеральной таможенной службы (ФТС) и противопожарной службы (МЧС).
Преимущественное право на зачисление есть у тех детей, чьи братья и сёстры уже ходят в этот детский сад.
В каком возрасте можно отдать ребёнка в детский сад?
Как правило, в детский сад родители отдают детей с двух лет, реже – с полутора лет, говорят в комитете. Но в последний год обозначилась потребность в группах для детей в возрасте от одного года, поэтому на 2023/2024 учебный год они создаются.
"Всего в дошкольных образовательных учреждениях города сейчас функционирует 1572 группы, из них для детей в возрасте до трёх лет – 346 групп, которые могут посещать 8000 детей", – сообщили в ведомстве.
Когда станет известно, попал ли мой ребёнок в детский сад?
А если не зачислили в апреле в садик, могут ли ещё дать путёвку в 2023 году?
Да. В списке изначально есть уже неактуальные заявки, отмечают в ведомстве. Их подавали родители, которые могли переехать в другой район или город. Направления, которые не заберут вовремя, аннулируют, а эти места предоставят другим детям согласно реестру нуждающихся при следующем комплектовании, объясняют в городском комитете по образованию.
Доукомплектование групп проведут в августе.
Кроме того, в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию новый детский сад № 282 в квартале "2038" (Павловский тракт, 170). Проектная мощность здания – 330 мест. В ДОУ откроют 14 возрастных групп, в том числе три – для детей в возрасте до трёх лет.
Ребёнок попал в список зачисленных, что делать дальше?
Отличная новость, мы вас поздравляем. Теперь нужно забрать направление. Сделать это можно в комитете по образованию или непосредственно в детском саду у заведующей, но для этого нужно будет предварительно записаться на приём.
И лучше с этим не тяните. Получить направление нужно успеть в срок до 30 июня. Если место в детском саду ребёнку предоставят чуть позже, в течение учебного года, – срок ограничен 30 днями, поясняют в комитете.
А что будет, если не забрать путёвку в этот срок?
Могут ли предоставить место в детском саду, который был не первым в списке желаемых?
А если меня не устраивает садик, в котором нам дали место?
Вы можете отказаться от места. В этом случае ребёнок по заявлению родителей возвращается в реестр нуждающихся, но тогда желаемая дата зачисления переносится на следующий учебный год.
Мы переехали. Можно ли ещё успеть поменять список желаемых детских садов?
Да, и такие заявления сейчас в комитет по образованию поступают. Его специалисты стараются обработать такие заявления в кратчайшие сроки.
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