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Как устроить ребёнка в детский сад в Барнауле и когда будут распределять путёвки?

В этом году списки опубликуют 25 апреля

17 апреля 2023, 07:20, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Уже скоро в Барнауле будут распределять места в детские сады. Традиционно это происходит в последних числах апреля. В 2023 году списки зачисленных в дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) будут сформированы уже 25 апреля. Как родителям получить место в садике для малыша и не "проспать" свою путёвку, читайте в материале amic.ru.

1

Когда нужно записать ребёнка на очередь в детский сад?

Если хотите гарантированно получить место для своего ребёнка в выбранном вами детском саду, встать на очередь нужно как можно раньше. В идеале сделать это сразу, как только получите свидетельство о его рождении.

"На позицию в очереди, а значит, и шансы на зачисление в приоритетное ДОУ, влияют возраст ребёнка и дата его регистрации в реестре", – поясняют в комитете по образованию города Барнаула.

2

Что нужно делать, чтобы попасть на очередь в детский сад в Барнауле и как потом её отслеживать?

Есть несколько способов встать на очередь в детский сад:

1. Достаточно заполнить электронное заявление на АИС "Е-Услуги. Образование". В этом документе можно указать до пяти дошкольных учреждений. Первый в этом списке – самый удобный для родителей, например, рядом с домом или с работой, а дальше – по убывающей. После того как заявление будет заполнено, ему автоматически присваивается номер, информация об этом появляется на мониторе. Достаточно его зафиксировать, чтобы в дальнейшем иметь возможность отслеживать статус заявления, позицию ребёнка в очереди.

2. Можно встать на очередь в ДОУ также через ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (ЕПГУ). В этом случае все оповещения будут автоматически приходить в личный кабинет родителя.

3. Подать заявление можно и лично, записавшись на приём к специалисту в отдел дошкольного образования. Там зарегистрируют ваше обращение и сообщат его номер. Дальше за судьбой заявления можно будет следить через сервис "Получение информации о зарегистрированном заявлении" на портале АИС "Е-услуги. Образование" (https://eso.edu22.info).

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Кто может подать заявление на очередь в детский сад?

Заявление могут подать только родители, опекуны или усыновители – законные представители ребёнка.
4

Какие документы потребуются?

При постановке на очередь в детский сад, помимо заявления, потребуются:

– паспорт;

– свидетельство о рождении ребёнка;

– документы, подтверждающие законность представления прав ребёнка (для иностранцев и лиц без гражданства);

– документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);

– документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

– документ о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при наличии).

5

У кого есть преимущество при зачислении в детский сад?

У некоторых семей есть льготы на внеочередное, первоочередное и преимущественное зачисление.

Внеочередное право на зачисление есть у детей:

  • судей;

  • прокуроров;

  • сотрудников Следственного комитета;

  • людей, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС;

  • граждан, проходящих службу в СВО.

Первоочередное право на зачисление есть у детей-инвалидов и детей:

  • военнослужащих;

  • сотрудников полиции;

  • многодетных родителей;

  • родителей с инвалидностью;

  • сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Федеральной таможенной службы (ФТС) и противопожарной службы (МЧС).

Преимущественное право на зачисление есть у тех детей, чьи братья и сёстры уже ходят в этот детский сад.

6

В каком возрасте можно отдать ребёнка в детский сад?

Как правило, в детский сад родители отдают детей с двух лет, реже – с полутора лет, говорят в комитете. Но в последний год обозначилась потребность в группах для детей в возрасте от одного года, поэтому на 2023/2024 учебный год они создаются.

"Всего в дошкольных образовательных учреждениях города сейчас функционирует 1572 группы, из них для детей в возрасте до трёх лет – 346 групп, которые могут посещать 8000 детей", – сообщили в ведомстве.

7

Когда станет известно, попал ли мой ребёнок в детский сад?

25 апреля списки зачисленных детей будут сформированы. В комитете по образованию города Барнаула отметили, что они составляются автоматически. Затем списки опубликуют на официальном сайте комитета по образованию города Барнаула. Уже известно, что в 2023 году в детские сады пойдут 6805 детей в группы от года до двух, от двух до трёх, от трёх до четырёх лет. Кроме того, 993 ребёнка в возрасте 5-6 лет зачислят в группы компенсирующей направленности, уточняют в комитете.
8

А если не зачислили в апреле в садик, могут ли ещё дать путёвку в 2023 году?

Да. В списке изначально есть уже неактуальные заявки, отмечают в ведомстве. Их подавали родители, которые могли переехать в другой район или город. Направления, которые не заберут вовремя, аннулируют, а эти места предоставят другим детям согласно реестру нуждающихся при следующем комплектовании, объясняют в городском комитете по образованию.

Доукомплектование групп проведут в августе.

Кроме того, в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию новый детский сад № 282 в квартале "2038" (Павловский тракт, 170). Проектная мощность здания – 330 мест. В ДОУ откроют 14 возрастных групп, в том числе три – для детей в возрасте до трёх лет.

9

Ребёнок попал в список зачисленных, что делать дальше?

Отличная новость, мы вас поздравляем. Теперь нужно забрать направление. Сделать это можно в комитете по образованию или непосредственно в детском саду у заведующей, но для этого нужно будет предварительно записаться на приём.

И лучше с этим не тяните. Получить направление нужно успеть в срок до 30 июня. Если место в детском саду ребёнку предоставят чуть позже, в течение учебного года, – срок ограничен 30 днями, поясняют в комитете.

10

А что будет, если не забрать путёвку в этот срок?

Ничего хорошего – вы потеряете место в детском саду. При этом электронное заявление переводится в статус "потребность в получении места не подтверждена" и исключается из дальнейшего комплектования дошкольных образовательных учреждений. А чтобы возобновить заявление, потребуется письменно обратиться в комитет по образованию. И раньше, чем в следующем учебном году, путёвку уже едва ли дадут.
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Могут ли предоставить место в детском саду, который был не первым в списке желаемых?

Могут. Распределение детей в детские сады происходит автоматически, согласно позиции в очереди. Все ДОУ, указанные в заявлении, учитываются при комплектовании в порядке, отмеченном в заявлении. Если в приоритетном детском саду не хватило мест, ребёнка могут распределить в другой, указанный родителем в списке.
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А если меня не устраивает садик, в котором нам дали место?

Вы можете отказаться от места. В этом случае ребёнок по заявлению родителей возвращается в реестр нуждающихся, но тогда желаемая дата зачисления переносится на следующий учебный год.

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Мы переехали. Можно ли ещё успеть поменять список желаемых детских садов?

Да, и такие заявления сейчас в комитет по образованию поступают. Его специалисты стараются обработать такие заявления в кратчайшие сроки.

Барнаул образование школы и детсады

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