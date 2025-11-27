Каждый третий безработный в Алтайском крае ищет новое место больше года

Численность рабочей силы достигла 1,16 млн человек, а уровень безработицы сохранился на стабильном показателе 3,3%

27 ноября 2025, 20:30, ИА Амител

Сотрудник и работодатель в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Согласно данным статистики Алтайкрайстата, экономическая активность населения Алтайского края демонстрирует позитивную динамику. Общая численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше достигла 1,163 млн человек, что составляет 55,0% от всего населения региона и превышает показатель аналогичного периода 2024 года на 12,5 тыс. человек.

Количество занятых экономической деятельностью составило 1,125 млн человек, при этом 61,1% из них проживают в городской местности, а 38,9% – в сельской. Уровень занятости населения вырос до 64,8%, увеличившись на 0,9 процентного пункта по сравнению с прошлым годом.

В экономике края занято 996,3 тыс. человек трудоспособного возраста, включая 509,0 тыс. мужчин и 487,3 тыс. женщин со средним возрастом 43,6 года.

Статистика демонстрирует разнообразие форм занятости: 72,4% работают в организациях со статусом юридического лица, 12,1% заняты у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 10,2% ведут предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а 5,3% работают в собственном домашнем хозяйстве.

Уровень безработицы сохранил стабильность, оставшись на отметке 3,3%, что соответствует показателю третьего квартала 2024 года. Численность безработных составляет 38,3 тыс. человек, причем 65,1% из них – лица в возрасте 30–59 лет со средним возрастом 42,1 года.

Исследование выявило, что 63,7% безработных ищут новое место менее шести месяцев, тогда как 22,0% находятся в поиске более года. Наиболее популярным способом поиска работы остается обращение к друзьям, родственникам и знакомым – этот метод используют 70,7% безработных, в то время как 40,3% обращаются в государственные службы занятости.

Ранее сообщалось, что каждый второй барнаулец недоволен выбором профессии.