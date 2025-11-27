Каждый третий безработный в Алтайском крае ищет новое место больше года
Численность рабочей силы достигла 1,16 млн человек, а уровень безработицы сохранился на стабильном показателе 3,3%
27 ноября 2025, 20:30, ИА Амител
Согласно данным статистики Алтайкрайстата, экономическая активность населения Алтайского края демонстрирует позитивную динамику. Общая численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше достигла 1,163 млн человек, что составляет 55,0% от всего населения региона и превышает показатель аналогичного периода 2024 года на 12,5 тыс. человек.
Количество занятых экономической деятельностью составило 1,125 млн человек, при этом 61,1% из них проживают в городской местности, а 38,9% – в сельской. Уровень занятости населения вырос до 64,8%, увеличившись на 0,9 процентного пункта по сравнению с прошлым годом.
В экономике края занято 996,3 тыс. человек трудоспособного возраста, включая 509,0 тыс. мужчин и 487,3 тыс. женщин со средним возрастом 43,6 года.
Статистика демонстрирует разнообразие форм занятости: 72,4% работают в организациях со статусом юридического лица, 12,1% заняты у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 10,2% ведут предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а 5,3% работают в собственном домашнем хозяйстве.
Уровень безработицы сохранил стабильность, оставшись на отметке 3,3%, что соответствует показателю третьего квартала 2024 года. Численность безработных составляет 38,3 тыс. человек, причем 65,1% из них – лица в возрасте 30–59 лет со средним возрастом 42,1 года.
Исследование выявило, что 63,7% безработных ищут новое место менее шести месяцев, тогда как 22,0% находятся в поиске более года. Наиболее популярным способом поиска работы остается обращение к друзьям, родственникам и знакомым – этот метод используют 70,7% безработных, в то время как 40,3% обращаются в государственные службы занятости.
Ранее сообщалось, что каждый второй барнаулец недоволен выбором профессии.
21:13:53 27-11-2025
короче.
Если кто-то ищет работу больше года - значит у него есть деньги на эти "больше года"
21:39:16 27-11-2025
Шинник (21:13:53 27-11-2025) короче.Если кто-то ищет работу больше года - значит у не... Или у родителей или второй половинки
03:00:00 28-11-2025
Шинник (21:13:53 27-11-2025) короче.Если кто-то ищет работу больше года - значит у не... значит он придирчивый, плохой работник, неудобный, и пр. я бы такого НЕ взяла в штат. хорошие спецы нарасхват и редкость чрезвычайная. а такие шатуны - бросовой товар
06:57:17 28-11-2025
Гость (03:00:00 28-11-2025) значит он придирчивый, плохой работник, неудобный, и пр. я б... Умница, Маша
07:19:02 28-11-2025
Гость (03:00:00 28-11-2025) значит он придирчивый, плохой работник, неудобный, и пр. я б... "...бросовый товар.." - как вы говорите так только к рабам относятся ...
08:55:08 28-11-2025
Гость (03:00:00 28-11-2025) значит он придирчивый, плохой работник, неудобный, и пр. я б... Лови кадровичку. Помойными тряпками таких как ты гонять
09:03:53 28-11-2025
Гость (03:00:00 28-11-2025) значит он придирчивый, плохой работник, неудобный, и пр. я б...
тебя саму надо в поломойки тряпками мокрыми угнать.
09:45:08 28-11-2025
Гость (03:00:00 28-11-2025) значит он придирчивый, плохой работник, неудобный, и пр. я б... Или он в предпенсионного возраста. И умный. А некоторые руководители не любят, чтобы подчиненный был их умнее. И не лизоблюд.
10:23:33 28-11-2025
Гость (03:00:00 28-11-2025) значит он придирчивый, плохой работник, неудобный, и пр. я б... Не берите, вас никто и не заставляет. В рабство за пайку хлеба с з/п в 30т.р. с миллионными обязанностями - это новые реали.
Кто такие по вашему "хорошие специалисты"???
21:54:02 27-11-2025
каждый второй барнаулец недоволен выбором профессии..
22:36:57 27-11-2025
работа есть только в Барнауле, да и то зарплата такая, что не позволяет снимать жилье. В районах работы нет. Вот и выходит, что в Алтайском крае сплошь безработица.
10:33:53 28-11-2025
"5,3% работают в собственном домашнем хозяйстве." - и сами себе платят зарплату? серьезно, люди с коровой или огородом, не считаются безработными?
12:07:01 28-11-2025
Сейчас не найти работу? Государство расплодило приспособленцев и нытиков , а почему бы не искать работу по году если платят по безработице ? Платят за то , что сидят дома ,платят из бюджета с налогов работающих. Квалифицированные и грамотные работают и работают на достойных местах нет этого? работ по уборкам дорог , общественных мест ещё иного вакансий.
12:50:56 28-11-2025
Гость (12:07:01 28-11-2025) Сейчас не найти работу? Государство расплодило приспособлен... Платят? Не смешите. Это раньше платили, года до 13. Расплодили персонал по отпиныванию людей.
12:56:48 28-11-2025
Алтайский край оказался в пятерке регионов с самой высокой смертностью в СФО. Только за первые два месяца 2025 года в Алтайском крае умерло около 6000 человек. Это официально, а сколько на самом деле? Калькулятор есть в любом телефоне. И нетрудно подсчитать, что, число желающих получить работу, и уехавших на экскурсию, на тот свет,не сильно разнятся.