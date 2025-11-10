Карьерные сожаления. Почему каждый второй барнаулец недоволен выбором профессии
Из профессиональных групп больше всего сомневающихся среди охранников, курьеров и продавцов
10 ноября 2025, 16:15, ИА Амител
Всего 41% жителей Барнаула готовы были бы повторить свой профессиональный выбор, если бы у них была такая возможность. При этом более трети респондентов (36%) признались, что предпочли бы другую сферу деятельности. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Кто больше всего доволен своей профессией
Наибольшая уверенность в своем выборе наблюдается среди нескольких групп:
по доходу – 60% тех, чей заработок превышает 100 тыс. рублей в месяц;
по профессии – врачи (67%), программисты (66%) и медицинские сестры (61%);
по возрасту – респонденты старше 45 лет (45%).
Кто сомневается в своем выборе
Наименьший уровень удовлетворенности профессиональным путем демонстрирует молодежь до 35 лет – лишь 36% готовы выбрать свою профессию снова. Среди профессиональных групп больше всего сомневающихся среди охранников (29%), курьеров (32%) и продавцов (36%).
Зависимость от образования и пола
Исследование также выявило корреляцию с уровнем образования и полом:
среди обладателей высшего образования довольных выбором на 4% больше, чем среди тех, у кого среднее профессиональное образование (42% против 38%);
мужчины несколько чаще женщин готовы повторить свой профессиональный путь (42% против 39%).
