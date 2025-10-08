НОВОСТИЭкономика

Пособие для безработных россиян увеличат до 16 тысяч рублей с 2026 года

В некоторых регионах размер выплаты будет выше

08 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В России с 1 февраля 2026 года увеличат пособие по безработице. Максимальный размер выплаты приблизится к 16 тысячам рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Как уточнил глава ведомства, пособие увеличат по уровню инфляции – на 6,8%. А в регионах, где применяются северные коэффициенты, размер выплаты будет выше.

«В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тысяч рублей. В ряде территорий – выше, поскольку там применяются северные коэффициенты», – пояснил Котяков.

Напомним, в 2025 году пособие по безработице проиндексировали на 9,5%. В данный момент его максимальный размер – более 15 тысяч рублей.

Как ранее пояснила сенатор Наталия Косихина, получение пособия никак не отражается на будущей пенсии. С ее слов, период нахождения на учете в центре занятости входит в страховой стаж. Сами же выплаты не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты.

Комментарии 8

Avatar Picture
Musik

15:09:47 08-10-2025

было бы полезнее за тунеядство статью и командировку на стройку севера

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:49 08-10-2025

Musik (15:09:47 08-10-2025) было бы полезнее за тунеядство статью и командировку на стро...
А что,лучше за 30 тыс. вкалывать?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:48 08-10-2025

Гость (15:25:49 08-10-2025) А что,лучше за 30 тыс. вкалывать?... да ты и на 16т то не нарабатываешь. Какие 30?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:47:41 08-10-2025

Гость (15:25:49 08-10-2025) А что,лучше за 30 тыс. вкалывать?... да не, пусть лучше мамка с папкой кормят, потом жену работящую найдешь.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:38 08-10-2025

более 15 тысяч рублей, или приблизится к 16 тысячам рублей - лишь бы потрепаться для СМИ и ни чего конкретного и точного

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Свой

15:26:42 08-10-2025

А я отработал на Северах России 5 лет на Международных стройках . Проекты масштабные и серьёзные и тунеядцы там не нужны. Слабаки тоже не выдерживают. А ты говоришь тунеядцы. Квалификация и опыт тоже нужен определённый.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:39 08-10-2025

Теперь будет проще собрать 45 на ОМС

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:46 08-10-2025

Зачем я работал 40 лет....

  -5 Нравится
Ответить
