В некоторых регионах размер выплаты будет выше

08 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В России с 1 февраля 2026 года увеличат пособие по безработице. Максимальный размер выплаты приблизится к 16 тысячам рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Как уточнил глава ведомства, пособие увеличат по уровню инфляции – на 6,8%. А в регионах, где применяются северные коэффициенты, размер выплаты будет выше.

«В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тысяч рублей. В ряде территорий – выше, поскольку там применяются северные коэффициенты», – пояснил Котяков.

Напомним, в 2025 году пособие по безработице проиндексировали на 9,5%. В данный момент его максимальный размер – более 15 тысяч рублей.

Как ранее пояснила сенатор Наталия Косихина, получение пособия никак не отражается на будущей пенсии. С ее слов, период нахождения на учете в центре занятости входит в страховой стаж. Сами же выплаты не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты.