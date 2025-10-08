Пособие для безработных россиян увеличат до 16 тысяч рублей с 2026 года
В некоторых регионах размер выплаты будет выше
08 октября 2025, 15:05, ИА Амител
В России с 1 февраля 2026 года увеличат пособие по безработице. Максимальный размер выплаты приблизится к 16 тысячам рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
Как уточнил глава ведомства, пособие увеличат по уровню инфляции – на 6,8%. А в регионах, где применяются северные коэффициенты, размер выплаты будет выше.
«В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тысяч рублей. В ряде территорий – выше, поскольку там применяются северные коэффициенты», – пояснил Котяков.
Напомним, в 2025 году пособие по безработице проиндексировали на 9,5%. В данный момент его максимальный размер – более 15 тысяч рублей.
Как ранее пояснила сенатор Наталия Косихина, получение пособия никак не отражается на будущей пенсии. С ее слов, период нахождения на учете в центре занятости входит в страховой стаж. Сами же выплаты не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты.
15:09:47 08-10-2025
было бы полезнее за тунеядство статью и командировку на стройку севера
15:25:49 08-10-2025
Musik (15:09:47 08-10-2025) было бы полезнее за тунеядство статью и командировку на стро...
А что,лучше за 30 тыс. вкалывать?
17:18:48 08-10-2025
Гость (15:25:49 08-10-2025) А что,лучше за 30 тыс. вкалывать?... да ты и на 16т то не нарабатываешь. Какие 30?
17:47:41 08-10-2025
Гость (15:25:49 08-10-2025) А что,лучше за 30 тыс. вкалывать?... да не, пусть лучше мамка с папкой кормят, потом жену работящую найдешь.
15:24:38 08-10-2025
более 15 тысяч рублей, или приблизится к 16 тысячам рублей - лишь бы потрепаться для СМИ и ни чего конкретного и точного
15:26:42 08-10-2025
А я отработал на Северах России 5 лет на Международных стройках . Проекты масштабные и серьёзные и тунеядцы там не нужны. Слабаки тоже не выдерживают. А ты говоришь тунеядцы. Квалификация и опыт тоже нужен определённый.
15:28:39 08-10-2025
Теперь будет проще собрать 45 на ОМС
15:55:46 08-10-2025
Зачем я работал 40 лет....