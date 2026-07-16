Жара до +35 и грозы. Какой будет погода в Алтайском крае 16 июля
В регионе ожидается знойный день
16 июля 2026, 06:02, ИА Амител
Лето / Фото: Константин Причиненко / amic.ru
Днем 16 июля в Алтайском крае будет жарко — температура поднимется до +30…+35 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго‑западный, 6–11 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с, сообщают синоптики.
В Барнауле днем столбики термометров покажут +30…+32 градуса. Осадков не ожидается. Ветер юго‑западный, 6–11 м/с.
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