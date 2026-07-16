Жара до +35 и грозы. Какой будет погода в Алтайском крае 16 июля

В регионе ожидается знойный день

16 июля 2026, 06:02, ИА Амител

Лето / Фото: Константин Причиненко / amic.ru

Днем 16 июля в Алтайском крае будет жарко — температура поднимется до +30…+35 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго‑западный, 6–11 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с, сообщают синоптики.

В Барнауле днем столбики термометров покажут +30…+32 градуса. Осадков не ожидается. Ветер юго‑западный, 6–11 м/с.