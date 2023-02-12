Кота, спасенного из-под завалов в Новосибирске, прооперировали
Питомец по кличке Митя пока боится громких звуков, но приходит в себя
12 февраля 2023, 15:24, ИА Амител
Кадр из видео
Кота, спасённого из-под завалов пятиэтажки на улице Линейной в Новосибирске, прооперировали. Об этом сообщает телеграм-канал RT.
Питомца зовут Митя. Пока он испытывает сильный стресс и боится громких звуков. Ветеринары отмечают, что он идёт на поправку.
У животного перелом правого бедра и ушибы внутренних органов. Его хозяйка погибла.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже сообщил о том, что восстанавливать дом не будут. Жильцов расселят, деньги на это выделят из резервного фонда.
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