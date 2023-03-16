Краевые общественники оценили эффективность сотрудничества с властями

Одно из ключевых предложений - расширить сеть Общественных палат на муниципальном уровне

16 марта 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: opak.alregn.ru

В 2023 году еще в нескольких алтайских муниципалитетах могут появиться Общественные палаты (ОП). В числе главных кандидатов - Заринск и Первомайский район. Об этом в ходе заседания краевой Общественной палаты рассказал ее председатель Юрий Шамков. Пока ОП есть только в четырех муниципалитетах: Барнауле, Бийске, Белокурихе и ЗАТО Сибирский. Кроме того, предполагается, что в будущем для более эффективного взаимодействия главы муниципальных палат должны войти в состав ОПАК. Пока там представлен только Барнаул.

По словам Шамкова, своей задачей ОПАК считает чутко слышать проблемы населения и быть внутри общества, но при этом тесно работать с органами власти, чтобы эффективно решать важные проблемы. Общественные советы не должны создаваться для галочки. Они должны быть частью гражданского обществ.

Как отметил председатель ОПАК, сегодня исполнительная власть при принятии решений всё чаще обращается к гражданскому обществу, и нужно, чтобы коммуникация эффективно работала.

"В Алтайском крае создано 29 общественных советов при региональных органах исполнительной власти и семь - при территориальных органах федеральных ведомств. К сожалению, многие советы существуют для галочки. Далеко не везде они работают эффективно. Есть пробелы и на законодательном уровне. Мы решили посмотреть на проблему с разных сторон, разобраться в том, что мешает эффективности и как исправить ситуацию", - прокомментировал Юрий Шамков.

К моментам, снижающим эффективность общественных советов в Алтайском крае, председатель ОПАК отнес редкую периодичность мероприятий и отсутствие планов работы. Так, в положении об общественных советах 5 из 29 региональных органов исполнительной власти указано, что совет должен проводится раз в год, при этом 13 общественных советов не имеют плана работы, только у 18 есть страница на сайте министерств и ведомств. И лишь 13 советов размещают публикации о деятельности в социальных сетях, четыре - в СМИ.

Члены краевой Общественной палаты предложили проводить заседания общественных советов не реже раза в квартал, чаще организовывать выездные мероприятия и более активно информировать жителей о деятельности советов.